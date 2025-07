Em entrevista ao site ?The Hollywood Reporter?, no início do ano, John Malkovich declarou que relutava em trabalhar em filmes da Marvel até então porque ?são muito cansativos de fazer?, ressaltando que a razão não tinha a ver com preferências artísticas. Ele disse que a possibilidade de voltar a atuar com Matt Shakman foi um dos fatores que o fez mudar de ideia.