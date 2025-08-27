Graciosas, mas letais: conheça algumas plantas carnívoras
Por Flipar
As plantas carnívoras têm como habitat natural locais que apresentam solos pobres e encharcados, como é o caso dos brejos. Costumam ser plantas pequenas, com poucos centímetros de altura, não ultrapassando 15 cm.
Imagem de Sean Gentle por Pixabay
Em um processo de evolução, as plantas carnívoras se adaptaram para utilizar o próprio sistema digestivo para se alimentar de insetos.
Imagem de Hans por Pixabay
De acordo com o tipo de armadilha utilizada para capturar a presa, as plantas carnívoras podem ser de três tipos: jaula, sucção ou folhas colantes.
Imagem de NoName_13 por Pixabay
O Brasil é considerado o segundo país com mais variedade de espécies de plantas carnívoras, ficando atrás somente da Austrália.
Imagem de naokivin1978 por Pixabay
Existem fósseis de plantas carnívoras que viveram há cerca de 65 milhões de anos, acreditando-se que essas espécies surgiram na época dos dinossauros.
Imagem de Kati Köhler por Pixabay
Em todo o mundo, somente a Antártida não apresenta espécies de plantas carnívoras.
Siggy Nowak por Pixabay
Veja agora as principais plantas carnívoras do mundo.
Imagem de Brian Diehm por Pixabay
Tem cerca de 10 cm de altura e as folhas são em formato de armadilha que se fecha quando a presa pousa na planta. Tem espinhos e cria uma espécie de jaula para o consumo do inseto que não consegue escapar.
Imagem de Jemma Liggett por Pixabay
Se você quer ter uma planta carnívora para evitar insetos em casa, veja como cuidar.
Bing Gallery - Flickr
Recrie da maneira mais fiel possível o habitat natural da planta carnívora;
Imagem de Piotr Zakrzewski por Pixabay
Faça uma combinação de musgo, areia e pó de xaxim para plantá-la.