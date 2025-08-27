Países ignorados por brasileiros, mas que valem a pena a visita
Por Flipar
Estônia - Com mais de 1.500 ilhas, tem florestas primitivas, praias rochosas e lagos. Há castelos e fortalezas no alto de colinas. E a cidade antiga, na capital Tallin, tem museus e uma torre de TV de 314m de altura com plataforma para observação.
pixabay
Lituânia - É um país com belas construções góticas, barrocas e renascentistas. A Torre de Gediminas (foto), no alto de uma colina, fornece visão panorâmica da capital Vilnius.
Ken Eckert wikimedia commons
Bielorrússia - Este país do Leste Europeu não tem saída para o mar. Seus atrativos são históricos, como a sede da KGB e o Museu da Grande Guerra, na capital Minsk, além de muitas igrejas em estilo neorromânico.
neufal54 pixabay
San Marino - Terceiro menor país da Europa, é um enclave no centro da Itália. Tem cidadelas fortificadas nos Montes Apeninos, e seu ponto mais alto é o Monte Titano, a 749m de altitude, Patrimônio da Humanidade.
Carus commonswiki wikimedia commons
Butão - É um reino budista no extremo leste do Himalaia. Tem fortalezas, montanhas íngremes, vales e mosteiros. Entre eles, o mosteiro de Taktsang (o "Ninho do Tigre" - foto), nos penhascos acima do Vale de Paro.
Douglas J. McLaughlin wikimedia commons
Djibouti - Localizado no Chifre da África, tem matas, formações vulcânicas, praias e um dos corpos de água mais salgados do mundo: o lago Assal (foto), abaixo do nível do mar.
Fishercd wikimedia commons
Ilhas Salomão - São centenas de ilhas na Oceania. Tem diversos locais da II Guerra Mundial. A província de Guadalcanal homenageia os Aliados num Memorial. A capital Honiara tem um mercado movimentado com artesanato e produtos agrícolas regionais.
Divulgação google.com/travel
Dominica - País insular montanhoso, no Caribe, tem florestas e fontes térmicas. O Lago Boiling tem vulcão e é coberto de vapor, no Parque Morne Trois Pitons. A capital Roseau tem casas coloridas de madeira e jardins botânicos.
Rufus TeleStrat wikimedia commons
São Tomé e Príncipe - País insular africano perto da linha do equador, tem uma cadeia vulcânica com formações rochosas e corais. Uma das atrações é a Lagoa Azul (foto). O Parque Natural Ôbo tem outra atração: o Pico Cão Grande.
Chuck Moravec wikimedia commons
Tonga - Reino na Polinésia com mais de 170 ilhas, no Pacífico Sul, tem praias de areia branca, lagos e penhascos de pedra calcária. Tem um portão de corais do século XIII chamado Ha'amonga ?a Maui (foto).