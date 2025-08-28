Giovanna Antonelli se encanta e cheira frutas à beira da estrada
Por Flipar
Na ocasião, Giovana repercutiu nas redes sociais ao ficar encantada uma barraca de frutas à beira da estrada, quando seguia pela BR-230 para Campina Grande, na Paraíba. Ela cheirou as frutas, perguntou sobre os produtos e viralizou.
Reprodução Instagram
A atriz, nascida em 18 de março de 1976, é hoje um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, com uma extensa trajetória marcada por novelas de sucesso em seu currículo.
Reprodução Instagram /@giovannaantonelli
Giovanna iniciou sua carreira em 1991 como Angelicat, assistente de palco no programa ?Clube da Criança?, na extinta Rede Manchete.
Divulgação
Em 1994, estreou na Globo em "Tropicaliente". Em seguida, voltou à Manchete, como protagonista em "Tocaia Grande" (1995) e como a vilã Elvira em "Xica da Silva" (1996). Retornou à Globo em "Corpo Dourado" (1998) e participou de "Força de um Desejo" (1999) e "Malhação".
Divulgação
O grande reconhecimento veio em 2000, ao interpretar Capitu em "Laços de Família". O par romântico com Luigi Baricelli conquistou público e crítica e sua atuação lhe rendeu os prêmios de Atriz Revelação e Melhor Atriz.
Divulgação
Em 2001, alcançou projeção internacional com a protagonista Jade, em ?O Clone?, de Glória Perez. O sucesso da novela e da personagem ultrapassaram fronteiras. Ela ganhou vários prêmios, incluindo o ?Contigo!? de Melhor Par Romântico com Murilo Benício.
Reprodução Instagram /@memoria_teledramaturgica
Inclusive, durante as gravações de "O Clone", iniciou um relacionamento com o ator. Eles chegaram a morar juntos e ficaram noivos, se separaram em janeiro de 2004, mas reataram em junho. Em outubro de 2005, a união chegou ao fim de forma definitiva.
Reprodução Instagram /@memoria_teledramaturgica
O casal teve um filho chamado Pietro Antonelli em maio de 2005.
Reprodução Instagram /@giovannaantonelli
No cinema, estrelou "Avassaladoras" (2002), papel que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema Brasileiro em Miami.
Em 2003, viveu Anita Garibaldi na minissérie "A Casa das Sete Mulheres". No ano seguinte, ganhou destaque como Bárbara, sua primeira grande vilã, em "Da Cor do Pecado" (2004).
Divulgação
Após breve intervalo na TV, voltou em 2007 na minissérie "Amazônia ? De Galvez a Chico Mendes" e como protagonista de "Sete Pecados", de Walcyr Carrasco.
Divulgação
Em "Três Irmãs" (2008), viveu a divertida médica Alma Jequitibá. Já em "Viver a Vida" (2009), de Manoel Carlos, interpretou Dora, uma das protagonistas, papel elogiado pela crítica.
Divulgação
Foi durante as gravações de ?Viver a Vida?, que Giovanna conheceu e começou um relacionamento com seu marido, o diretor Leonardo Nogueira.
Reprodução Instagram /@leonnogueira
O casal teve duas filhas gêmeas, Antônia e Sofia, em outubro de 2010.
Reprodução Instagram /@leonnogueira
Protagonizou ?Aquele Beijo? (2011), de Miguel Falabella, papel que lhe rendeu indicação ao Prêmio Contigo! de Melhor Atriz.
Divulgação
Viveu a delegada Helô, uma das protagonistas de ?Salve Jorge? (2012), de Glória Perez. A personagem se tornou um fenômeno de popularidade, assim como o casal formado com Alexandro Nero.
Divulgação
Em 2014, interpretou Clara em ?Em Família?, personagem que troca o marido (Reynaldo Gianecchini) por um relacionamento com a fotógrafa Marina (Tainá Müller).
Divulgação
No ano seguinte, deu vida à vilã Atena, em "A Regra do Jogo" (2015), um de seus papéis mais marcantes, onde repetiu a parceria de sucesso com Alexandre Nero.
Divulgação
Em 2016, protagonizou ?Sol Nascente?, como Alice Tanaka, e em 2018 retornou ao horário nobre como Luzia, em ?Segundo Sol?, de João Emanuel Carneiro, uma mulher injustiçada que busca reconstruir a vida.
Divulgação
Em 2021, foi uma das protagonistas de "Quanto Mais Vida, Melhor!?, como Paula Terrare, empresária egocêntrica que ganha uma segunda chance após um acidente fatal.
Divulgação
Em 2025, foi escalada como uma das protagonistas de Beleza Fatal, de Raphael Montes, a primeira novela brasileira da HBO Max. Sua personagem era Elvira Paixão, uma mulher batalhadora que enfrentou múltiplos desafios para sustentar e vingar sua família.
Reprodução Instagram /@giovannaantonelli
No cinema, Giovanna também se destacou, especialmente na comédia romântica "S.O.S. Mulheres ao Mar" (2014), um grande sucesso de bilheteria que teve sequência em 2015, ambos protagonizados ao lado de Reynaldo Gianecchini.
Divulgação
Uma curiosidade, Reynaldo Gianecchini foi o ator com quem Giovanna mais formou casal na ficção. Foram seis vezes: Avassaladoras (2002), Da Cor do Pecado (2014), Sete Pecados (2007), Em Família (2014) e S.O.S. Mulheres ao Mar 1 (2014) e S.O.S Mulheres ao Mar 2 (2015).