Catedrais belas da Rússia têm história por trás de suas cúpulas coloridas
Entre todas, duas construções se destacam não apenas pelo apelo visual, mas também pela força de suas histórias: a Catedral de São Basílio, em Moscou, e a Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado, em São Petersburgo.
Na Praça Vermelha, em meio ao movimento intenso da capital russa, ergue-se uma das imagens mais emblemáticas da Rússia: a Catedral de São Basílio. Construída entre 1555 e 1561 por ordem de Ivan IV, o Terrível, a igreja marca a vitória das tropas russas sobre o Canato de Kazan.
Cada uma das nove capelas internas representa uma etapa da campanha militar, e o conjunto é coroado por cúpulas coloridas e irregulares, que se tornaram símbolo de Moscou.
Seu verdadeiro nome é Catedral da Intercessão da Santíssima Mãe de Deus, mas ela ficou conhecida popularmente como São Basílio em homenagem a um andarilho considerado santo que foi enterrado ali.
A arquitetura da catedral impressiona. As torres em forma de cebola, pintadas com padrões geométricos e tons fortes, formam uma composição que não se repete em nenhum outro lugar do mundo. A assimetria é intencional, criando a ilusão de caos harmonioso.
Por dentro, os espaços são mais contidos e silenciosos. Hoje, a catedral funciona como museu e não abriga missas regulares, mas sua presença no centro histórico de Moscou é um lembrete constante da fusão entre poder e fé na formação da Rússia moderna.
A cerca de 700 quilômetros dali, em São Petersburgo, outra catedral compete em beleza e simbolismo. A Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado foi construída entre 1883 e 1907, no exato local onde o czar Alexandre II foi mortalmente ferido em um atentado.
Seu filho, Alexandre III, ordenou a construção como forma de homenagear o pai, que havia iniciado reformas importantes no país, como a abolição da servidão. O estilo da igreja remete diretamente ao da Catedral de São Basílio.
Trata-se de uma decisão deliberada dos arquitetos, que buscaram resgatar elementos da arquitetura russa medieval para reafirmar a identidade nacional diante das influências ocidentais crescentes em São Petersburgo. Ainda assim, tem uma personalidade própria.
O interior é revestido quase integralmente por mosaicos detalhados que retratam cenas bíblicas e santos da tradição ortodoxa. São mais de sete mil metros quadrados de mosaicos, fazendo dela uma das maiores coleções desse tipo em toda a Europa.
A construção foi parcialmente danificada durante a Revolução Russa e chegou a ser usada como depósito de legumes durante a era soviética. Após décadas de abandono, passou por uma longa restauração e reabriu ao público nos anos 1990, como museu.
Embora não atue como templo religioso regular, continua sendo local de grande reverência e um dos pontos mais fotografados de São Petersburgo.
A beleza dessas duas catedrais chama atenção à riqueza da arquitetura sacra russa como um todo. Ainda no eixo Moscou-São Petersburgo, é possível encontrar outras igrejas e mosteiros que impressionam por suas cúpulas douradas.
Vale destacar outras duas construções que, mesmo não rivalizando em fama, contribuem para essa herança monumental. Uma delas é a Catedral de Cristo Salvador, também em Moscou.
Originalmente concluída em 1883, foi demolida por ordem de Stálin nos anos 1930 e reconstruída nos anos 1990 com base em fotografias e registros históricos.
Localizada às margens do rio Moscou, é hoje a maior igreja ortodoxa da Rússia e palco de eventos religiosos e políticos importantes. Seu interior é luxuoso, com mármore, ícones dourados e afrescos que exaltam santos e eventos bíblicos.
Outra joia arquitetônica é a Catedral de São Isaac, em São Petersburgo. Finalizada em 1858 após 40 anos de obras, impressiona pelo tamanho e pela imponência. Sua cúpula principal, revestida de ouro, domina a paisagem urbana da cidade.
O interior é decorado com colunas de malaquita e lápis-lazúli, e a estrutura comporta até dez mil pessoas. Ao contrário de outras igrejas, São Isaac foi projetada com ambições mais estatais do que religiosas, o que explica seu estilo neoclássico e proporções monumentais.
Essas catedrais revelam muito mais do que fé. Elas representam períodos cruciais da história russa, homenageiam figuras políticas e sagradas, e traduzem no concreto e na cor a complexidade de um país que sempre caminhou entre tradição e transformação.
Mesmo quem não é religioso sente o impacto de sua presença. Os domos brilhando sob o sol, os mosaicos minuciosos, as narrativas que ecoam pelos corredores - tudo isso contribui para fazer da arquitetura religiosa russa uma das mais fascinantes do mundo.
Ao observar as curvas ousadas de São Basílio ou os mosaicos reluzentes do Sangue Derramado, o visitante não apenas contempla belas construções.
Ele percorre séculos de história, entrelaçando arte, política e espiritualidade em cada detalhe. Dessa forma, a Rússia não apenas abriga catedrais - ela vive através delas.