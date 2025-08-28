‘Pai da Aviação’: maior inventor do Brasil teve destino trágico
Por Flipar
Ao longo dos anos, Santos Dumont ficou conhecido como "Pai da Aviação" por ter sido o homem que fascinou o mundo com sua criação: o avião.
Flickr FAB
A bordo do 14-Bis, Dumont que fez o primeiro voo homologado da história, ao decolar, voar por 60 metros em 7 segundos e pousar, em 23/10/1906. A data tornou-se o Dia do Aviador e da Força Aérea no Brasil.
Flickr FAB
Posteriormente, Dumont também se destacou pelo Demoiselle, considerado o primeiro ultraleve do mundo. O voou inaugural aconteceu em 1907.
Flickr FAB
Com 56 kg, o Demoiselle possuía duas hélices de seda em armação de alumínio e tinha esse nome ("senhorita", em francês) devido à sua aparente delicadeza.
Domínio público
Vítima de esclerose múltipla, Dumont fez seus últimos voos em 1909, encerrou as atividades na oficina, mas continuou a atuar na popularização da aviação.
Flickr Reprodução Mário Bock
Em 1915, deprimido com o uso de aviões para matar pessoas durante a 1ª Guerra Mundial, Santos Dumont entrou em depressão e decidiu voltar ao Brasil ? na época ele vivia na França.
Domínio público
A casa foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1952.
Flickr Jaime Costa
Em 1920, Santos Dumont mandou construir um mausoléu para sua família no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.
Leonardo Martins FlickR
O túmulo é uma réplica da estátua de Ícaro, instalada na comuna francesa de Saint-Cloud em sua homenagem (na foto, ele junto da estátua em 1913).
Domínio público
Na Mitologia Grega, Ícaro é o jovem que ganhou asas do pai - o inventor Dédalo - para que pudesse deixar a Ilha de Creta voando. Mas, Ícaro voou alto demais, o Sol derreteu suas asas e ele acabou caindo.