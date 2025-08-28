Como estão 12 atores que brilharam quando crianças
Por Flipar
Jacob Tremblay em "O Quarto de Jack" (2015): Com apenas 9 anos, Tremblay entregou uma performance emocionante e encantou o público como Jack, uma criança criada em cativeiro.
- Divulgação
Depois do sucesso repentino, Tremblay não conseguiu emplacar outros papéis tão marcantes. Atuou em filmes como "Extraordinário" (2017), "Doutor Sono" (2019) e "Cold Copy" (2023 - foto)
Divulgação
Anna Paquin em "O Piano" (1993): Com apenas 11 anos, Paquin venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance intensa como Flora, filha de uma mulher muda na Nova Zelândia do século 19. Seu talento precoce surpreendeu a crítica e o público.
Divulgação
Após "O Piano", Paquin continuou atuando, mas seu maior sucesso foi em uma série de TV: "True Blood" (2008?2014). Também viveu a mutante Vampira, na franquia "X-Men".
Divulgação
Haley Joel Osment em "O Sexto Sentido" (1999): Osment entregou uma atuação marcante e madura com apenas 11 anos e ficou eternamente marcado pela fala "I see dead people" ("Eu vejo gente morta").
- Divulgação
Após o sucesso precoce, participou de "A.I. ? Inteligência Artificial" (2001), mas sua carreira desacelerou na adolescência. Mais recentemente, apareceu na série "The Boys" (2019-) e no filme "Pisque Duas Vezes" (2024 - foto).
Divulgação
Macaulay Culkin em "Esqueceram de Mim" (1990): Interpretando o carismático Kevin McCallister quando tinha 10 anos, Culkin se tornou um ícone pop mundial. Seu timing cômico e carisma fizeram do filme um clássico natalino.
Divulgação
Após o auge nos anos 1990, Culkin teve dificuldades com a fama e se afastou do cinema por anos. Recentemente, apareceu na 10ª temporada de "American Horror Story" (2011-).
Instagram @culkamania
Kirsten Dunst em "Entrevista com o Vampiro" (1994): Com apenas 12 anos, Dunst roubou a cena como Claudia, a jovem vampira amaldiçoada com a imortalidade. Na ocasião, contracenou com Brad Pitt e Tom Cruise.
- Divulgação
Dunst consolidou uma carreira de sucesso com filmes como "Homem-Aranha" (2002), "Maria Antonieta" (2006) e "Melancolia" (2011). Em 2024, estrelou "Guerra Civil" (foto) ao lado do brasileiro Wagner Moura.
Divulgação
Linda Blair em "O Exorcista" (1973): Com 14 anos, atriz chocou o mundo como Regan, uma menina possuída por um demônio. Sua performance aterrorizante lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.
Divulgação
Após "O Exorcista", Linda Blair teve dificuldades para se livrar do estigma do papel. Atuou pouco depois dos anos 1980, dedicando-se ao ativismo pelos direitos dos animais. Em 2023, voltou à franquia que lhe revelou em "O Exorcista: O Devoto".
Divulgação
Jodie Foster em "Taxi Driver" (1976): Com apenas 13 anos, Foster interpretou uma adolescente garota de programa em uma performance chocante e corajosa. Ali, a atriz consolidou sua reputação de talento prodígio.
Divulgação
Foster se tornou uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, vencendo dois Oscars: por "Acusados" (1988) e "O Silêncio dos Inocentes" (1991). Em 2024, foi indicada novamente por "Nyad" (foto) e brilhou na 4ª temporada de "True Detective".
Divulgação
Saoirse Ronan em "Desejo e Reparação" (2007): Aos 13 anos, Ronan foi indicada ao Oscar por seu papel como Briony, uma jovem escritora cuja mentira muda o destino de duas vidas.
- Divulgação
Ronan virou uma das atrizes mais prestigiadas de sua geração, com nada menos do mais três indicações ao Oscar: por "Brooklyn" (2015), "Lady Bird: A Hora de Voar" (2017 - foto) e "Adoráveis Mulheres" (2019).
reprodução
Christian Bale em "Império do Sol" (1987): Então com 13 anos, Bale impressionou como Jim, um menino britânico em um campo de prisioneiros na Segunda Guerra. A atuação foi elogiada por Steven Spielberg, diretor do filme.
Divulgação
Bale transformou-se em um dos maiores atores do cinema, com papéis icônicos em "O Grande Truque" (2006), "Batman: O Cavaleiro das Trevas" (2008), "O Vencedor" (2010) ? pelo qual ganhou o Oscar ? e "Vice" (2018 - foto).
reprodução
Drew Barrymore em "E.T.: O Extraterrestre" (1982): Barrymore tinha apenas 7 anos quando conquistou o público como Gertie neste que se tornou um clássico da história do cinema.
Divulgação
Barrymore superou problemas com drogas e deu a volta por cima, estrelando sucessos como "Donnie Darko" (2001) e "Como se Fosse a Primeira Vez" (2004). Desde 2020, apresenta o "The Drew Barrymore Show".
Divulgação
Abigail Breslin em "Pequena Miss Sunshine" (2006): Com apenas 10 anos, Breslin foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante depois de interpretar Olive, uma garota sonhadora em uma família disfuncional.
Divulgação
Ela continuou atuando em filmes como "Zumbilândia" (2009) e "Chamada de Emergência" (2013), apesar de não ter tido o mesmo brilho de quando era criança.
Divulgação
Millie Bobby Brown em "Stranger Things" (2016-2025): Aos 12 anos, Brown explodiu na cultura pop como Eleven, uma menina com poderes telecinéticos. Virou uma estrela instantânea!
Divulgação
Depois, Bobby Brown atuou em filmes como "Enola Holmes" (2020, 2022) e o blockbuster "Godzilla vs. Kong" (2021). Se tornou empresária, dona da marca Florence by Mills, e é considerada uma das atrizes mais influentes da atualidade.