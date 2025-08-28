Elegância e singeleza dos cisnes; conheça suas peculiaridades
Por Flipar
Os cisnes são aves da família Anatidae, pertencentes ao gênero Cygnus. Seus parentes mais próximos são os gansos e os patos, que formam a tribo Cignini e são integrantes da subfamília Anserinae.
Eles são geralmente animais monogâmicos. Isso ocorre porque ocasionalmente mudam de parceiro ao decorrer da vida, principalmente após alguma falha no aninhamento ou quando o parceiro morre.
Imagem de NoName_13 por Pixabay
Desse modo, eles são os maiores membros existentes da família de aves aquáticas Anatidae. Comparados aos gansos, seus parentes mais próximos, eles são muito maiores e têm pés e pescoço em grande proporção.
Imagem de Couleur por Pixabay
As aves adultas não possuem penas entre os olhos e o bico. Quanto ao dimorfismo sexual, elas se apresentam apenas no peso e no tamanho, com os machos sendo ligeiramente maiores.
Imagem de wal_172619 por Pixabay
Os cisnes são naturalmente encontrados em ambientes temperados, raramente ocorrendo sua presença nos trópicos. Sendo assim, o número de ovos por postura é entre 3 e 8 ovos.
Imagem de Krzysztof por Pixabay
Eles podem ser encontrados em regiões como o norte da Europa, Ásia e América do Norte. No hemisfério sul, esses animais podem aparecer na Austrália e em alguns países da América do Sul.
Imagem de NoName_13 por Pixabay
Eles podem se alimentar tanto na água quanto em terra. Afinal, os cisnes são quase inteiramente herbívoros, embora possam comer uma variedade de pequenos animais.
Imagem de NoName_13 por Pixabay
Na água, o alimento é obtido por meio de babugem, e sua dieta é composta pelas raízes, tubérculos, caules e folhas de plantas aquáticas e submersas.
Pixabay
Nesse sentido, os cisnes são altamente protetores, atacando qualquer coisa que considerem um risco para seu ninho e seus filhotes e são extremamente elegantes.
Pixabay
Nos tempos da rainha britânica Elizabeth I, a carne de cisne era considerada um alimento de luxo. Além disso, essa iguaria é consumida na Coreia do Norte, onde é considerada uma fonte de alimento valioso e medicinal.
Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
Assim como os patos, dois ou três dias após o nascimento, eles começam a nadar com a mãe ao redor do lago. Mas como eles ainda são muito jovens para conseguir sua comida, são os pais que os alimentam.
Imagem de Alexa por Pixabay
Uma peculiaridade é que após a reprodução e incubação dos ovos, os cisnes, tanto machos quanto fêmeas, perdem parte de sua plumagem no processo e realizam uma muda para novas penas.
Em grande parte dos mitos e das culturas espalhadas por todo o mundo, o cisne branco é um animal associado à pureza e à luz, enquanto que o cisne negro se associa ao oculto e ao misterioso.
Imagem de Beto por Pixabay
O cisne-negro é uma ave aquática australiana, também pertencente à família Anatidae, a mesma dos patos, gansos, e demais cisnes e pode pesar até 9 kg.
Wikimedia Commons/Sérgio Valle Duarte
O cisne-de-pescoço-preto é uma ave anseriforme típica do sul da América do Sul. A espécie pode figurar na lista das preciosidades ornitológicas, sendo distribuída pelo sul do Brasil e Chile.
J Patrick Fischer wikimedia commons
O Lago dos Cisnes é um balé dramático em quatro atos de 1876 do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovski e libreto de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer, com estreia em 1877 no Teatro Bolshoi (Moscou).
Domínio público
A estreia de "O Lago dos Cisnes" ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1877 no teatro, na cidade russa de Moscovo. Vale ressaltar que a história contada no conto de fadas "O Patinho Feio", do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, na verdade era sobre um cisne.
Divulgação
Ela foi um fracasso pela má interpretação da orquestra e dos bailarinos, assim como a coreografia de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer.
Divulgação
Cisne Negro é um filme americano de 2010, dos gêneros suspense e terror psicológico, dirigido por Darren Aronofsky e estrelado por Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey e Winona Ryder.
reprodução cisne negro
Na obra, uma bailarina perde a compreensão da realidade quando uma sensual bailarina ameaça sua posição de dançarina protagonista em "O Lago dos Cisnes".
reprodução instagram
A Ilha dos Cisnes é artificial e localizada no rio Sena, em Paris, França, Foi criada em 1827 para proteger a ponte chamada Pont de Grenelle.
reprodução/tv globo
Cavaleiros do Zodíaco é um dos maiores animes da história da literatura japonesa e também tem em seu enredo a representação do Cisne. Entre os protagonistas, Hyoga representa tal constelação, que traz a figura deste sublime animal.