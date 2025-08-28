Cidades da América do Sul que servem como paradas de cruzeiros
Com paisagens que vão de praias tropicais a cidades históricas, os itinerários sul-americanos oferecem aos viajantes experiências únicas, combinando conforto e aventura. Veja cidades que recebem os navios com frequência fora do Brasil As brasileiras estão em outra galeria.
Valparaíso, Chile: Com seu porto movimentado, Valparaíso recebe anualmente cerca de 40 cruzeiros e 100 mil visitantes, sendo uma parada estratégica para cruzeiros que exploram a costa chilena.
Buenos Aires, Argentina: A capital argentina combina charme europeu e cultura latina, sendo uma escala frequente para cruzeiros que navegam pelo Atlântico Sul.
Montevidéu, Uruguai: Com sua arquitetura histórica e praias urbanas, Montevidéu é uma parada acolhedora para cruzeiros que exploram o Rio da Prata.
Cartagena das Índias, Colômbia: Conhecida por sua cidade murada e rica história colonial, Cartagena é uma parada popular para cruzeiros no Caribe sul-americano.
Lima (Callao), Peru: O porto de Callao serve como porta de entrada para Lima, oferecendo aos passageiros de cruzeiros acesso à rica história e gastronomia peruana.
Punta Arenas, Chile: Situada no estreito de Magalhães, Punta Arenas é uma escala para cruzeiros que exploram as paisagens austrais da Patagônia chilena.
Ushuaia, Argentina: Conhecida como a cidade mais austral do mundo, Ushuaia é ponto de partida para cruzeiros com destino à Antártica.
Punta del Este, Uruguai: Conhecida como a "Pérola do Atlântico", Punta del Este é um dos destinos mais sofisticados da América do Sul, frequentemente incluído nos itinerários de cruzeiros marítimos.
Guayaquil, Equador: Localizada às margens do rio Guayas, Guayaquil é o principal porto do Equador, recebendo diversos cruzeiros que exploram a costa do Pacífico sul-americano.
Ilo, Peru: Situado no sul do Peru, o Porto de Ilo é uma alternativa crescente para cruzeiros, conectando os viajantes a atrações turísticas da região de Arequipa.
San Antonio, Chile: Localizado na costa central do Chile, San Antonio é um dos portos mais movimentados do país, servindo como ponto de escala para cruzeiros que exploram a região central chilena.
Antofagasta, Chile: Situada no norte do Chile, Antofagasta é um porto que recebe cruzeiros que exploram o deserto de Atacama e a costa do Pacífico.
Buenaventura, Colômbia: Situado na costa do Pacífico colombiano, Buenaventura é o principal porto do país, recebendo cruzeiros que exploram a biodiversidade e cultura da região.