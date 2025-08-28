Veja milagres religiosos que desafiam a Ciência e despertam a fé

Em virtude de uma doença, Santa Clara de Assis não conseguiu acompanhar as irmãs do convento na celebração da missa de Natal. Um milagre fez com que conseguisse acompanhar de seu quarto tudo o que acontecia, projetado na parede e com som. No século 20, o Papa Pio XII a nomeou como a Padroeira da Televisão.