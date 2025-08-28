Surpresa na plantação: fazendeiros encontram fóssil de mamute de 15 mil anos
Por Flipar
?Achar um mamute na minha plantação de soja é a descoberta de nossas vidas?, disse Bristle.
divulgação / Farm Journal
Essa história toda começou em 2015, quando Bristle decidiu comprar 40 acres de terra para fazer melhorias na drenagem do local.
reprodução abc news
Arrebentar um gelo tão grosso não seria nada fácil, mas eles desenvolveram um método.
Sebastian Ganso por Pixabay
O mamute lanoso habitou vastas áreas do hemisfério norte durante a era do Pleistoceno, que ocorreu há aproximadamente 200.000 anos e terminou há cerca de 10.000 anos.
wikimedia commons Jl FilpoC
A característica mais marcante do mamute lanoso era seu longo e espesso pelo, que era adaptado para suportar o clima frio das regiões onde habitava.
wikimedia commons Juan Velasco
A extinção dos mamutes lanosos é um tópico de debate entre os cientistas, mas várias teorias apontam para mudanças climáticas drásticas, caça excessiva por seres humanos e pressão ambiental como possíveis fatores contribuintes.