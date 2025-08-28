Reis, Faraós e mais: cargos de poder e liderança através da história
Títulos como faraós, reis, imperadores, califas e presidentes são exemplos de figuras que desempenharam papéis centrais em seus contextos históricos. Veja algumas funções de liderança e alguém de renome que a ocupou.
Faraó - Líder supremo do Egito Antigo, visto como um deus.
Exemplo: Ramsés II, que governou de 1279 a.C. a 1213 a.C. na 19ª dinastia egípcia.
Ramsés - Domíno Público
Imperador - Governante supremo de um império, com autoridade absoluta.
Exemplo: Napoleão Bonaparte, Imperador da França de 1804 a 1814 e brevemente em 1815.
Domínio Público/Wikimédia Commons
Sultão - Líder político e religioso em países muçulmanos.
Exemplo: Suleiman, o Magnífico, sultão do Império Otomano de 1520 a 1566.
Domínio público
Czar - Título dos governantes da Rússia até 1917.
Exemplo: Nicolau II, último czar da Rússia, que governou de 1894 a 1917.
Domínio público
Papa - Líder da Igreja Católica e chefe do Estado do Vaticano.
Exemplo: Papa João Paulo II, que serviu de 1978 a 2005.
Reprodução/ TV Globo
Primeiro-Ministro - Chefe de governo em sistemas parlamentares.
Exemplo: Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial (1940-1945).
Flickr - Yousuf Karsh
General - Líder militar que comanda estratégias e exércitos.
Exemplo: George S. Patton, general americano na Segunda Guerra Mundial (1941-1945).
Divulgação
Shogun - Líder militar e político do Japão feudal.
Exemplo: Tokugawa Ieyasu, primeiro shogun do Shogunato Tokugawa (1603-1605).
domínio público
Mogul - Governantes do Império Mogol na Índia.
Exemplo: Akbar, o Grande, imperador de 1556 a 1605.
domínio público
Ditador - Governante com poderes absolutos, frequentemente autoritário.
Exemplo: Júlio César, ditador de Roma de 49 a.C. até sua morte em 44 a.C.
wikimedia commons Ángel M. Felicísimo
Chefe Tribal - Líder de comunidades baseadas em tradições.
Exemplo: Sitting Bull, chefe indígena dos Sioux Lakota no século XIX.
Domínio público
Duque - Governante de um ducado em sistemas feudais.
Exemplo: Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia antes de se tornar rei da Inglaterra (1066).
domínio publico
Governador - Líder de um território dentro de uma federação.
Exemplo: Pôncio Pilatos, governador romano da Judeia no início do século I.
domínio público
Regente - Pessoa que governa em nome de um monarca ausente ou incapaz.
Exemplo: Catarina de Médici, regente da França de 1560 a 1563 para seu filho Carlos IX.
domínio público
Senhor Feudal - Governava terras e pessoas em sistemas feudais.
Exemplo: Hugo Capeto, que governou terras na França antes de ser coroado rei (987).
domínio público
Sátrapa - Governador regional do Império Persa, responsável por administrar províncias em nome do imperador.
Exemplo: Mazaeus, sátrapa de Babilônia durante o reinado de Alexandre, o Grande.