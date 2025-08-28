Não são só as aves! Os animais que se reproduzem em ovos
Por Flipar
Veja agora algumas espécies que nascem de ovos.
As aves são os animais mais frequentemente associados a ovos. Até porque muitos são consumidos por seres humanos. .
Imagem de rubyclement por Pixabay
Todas as aves são ovíparas. Botam ovos em ninhos e geralmente chocam para aquecê-los O ovo de galinha é o mais comum.
Imagem de congerdesign por Pixabay
Há quem imagine que a cor da casca altera o valor nutricional. Mas a coloração se refere apenas à raça da galinha. Além disso, o tamanho não interfere na proteina. Os menores são de galinhas jovens e os maiores de animais mais velhos
Divulgação
Os ovos de codorna também são consumidos com.alguma frequência no Brasil. E por serem pequeninos costumam compor pratos mistos que contêm também legumes e verduras.
Imagem de Karyna Panchenko por Pixabay
Na África, a galinha d'Angola é uma raça bem difundida. Embora ponha apenas 80 ovos por ano, em média essa galinha responde pela maior parte do consumo no continente.
Imagem de Pantea Adrian por Pixabay
Na China , é comum o consumo de ovos de pata. Chamados de " pretos?, ou ?ovos de cem anos?, são cozidos e mantidos enterrados por vários dias numa mistura de sal, chá verde, cinzas e argila até serem consumidos.
Imagem de Bernell MacDonald por Pixabay
Na Inglaterra , ovos de gaivota são apreciados. E, certa vez, seu consumo chegou a ser recomendado em Gloucestershire para reduzir a proliferação dessas aves
Imagem de Elien Smid por Pixabay
Há indícios de que a galinha doméstica passou a ser consumida por humanos por volta de 7500 a.C., no sul da China, Tailândia e Mianmar. Eles buscavam uma espécie mais dócil e que rendesse bastante carne.
Seth Mazow/Wikimedia Commons
Os ovos teriam passado a ser consumidos então por volta de 3.200 a.C e tornou-se ingrediente de destaque em refeições na Mesopotâmia
Daniel Albany por Pixabay
Os fenícios gostavam de ovos de avestruz (foto). Já os egípcios apreciavam ovos das fêmeas de ganso, codorna , pelicano e pato. Foram encontradas receitas egípcias de 2 mil anos antes de Cristo que levavam ovo no preparo.
Imagem de Barbara Fraatz por Pixabay
Além das aves , outras espécies também botam ovos. Os peixes produzem ovas usadas na produção de caviar. Uma iguaria cara e sofisticada.
divulgação
Os répteis botam ovos que têm cascas bem grossas. Os jacarés, por exemplo, fazem a cópula na água e depositam os ovos em ninhos na terra.
Bernd Hildebrandt/Pixabay
As cobras têm dois tipos: as que botam ovos para fora e as que desenvolvem esses ovos internamente até o nascimento dos filhotes.
Mariluna wikimedia commons
As aranhas também são ovíparas. Elas botam os ovos em sacos de seda.
Imagem de Willfried Wende por Pixabay
Moluscos, como lula e polvo, também botam ovos. E o filhote pode nascer na forma dos pais ou como larva, dependendo do caso.
Imagem de edmondlafoto por Pixabay
Anfíbios, como sapos e rãs, também botam ovos. Alguns na água, outros na terra. A quantidade costuma ser grande e poucos girinos chegam à fase adulta.
Imagem de Couleur por Pixabay
Há também insetos que botam ovos e estes têm uma textura pegajosa. Baratas colocam os ovos na chamada ooteca. Moscas chegam a botar 700 ovos dois dias após a cópula.
Imagem de P K por Pixabay
Outra curiosidade é que, em quase todas as espécies, as fêmeas é que desenvolvem os ovos. Mas o cavalo marinho é a única espécie em que o macho dá a cria.
Imagem de VIVIANE M. por Pixabay
A fêmea põe os ovos em uma bolsa que fica na parte abdominal do corpo do macho, ele nutre os embriões e os filhotes saem após 2 a 7 semanas.
Imagem de wal_172619 por Pixabay
Mas os coelhos são mamíferos e não procriam desta maneira. Os únicos mamíferos que botam ovos são os ornitorrincos e as equidnas (foto)