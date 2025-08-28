Cabanas de estilo ‘cool’ tornam-se tendência entre viajantes
Por Flipar
Um exemplo é o empresário Pedro Valsas, que abriu sua própria hospedagem de luxo em meio às montanhas em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.
Reprodução TV Globo
A cabana dele é equipada com churrasqueira, Wi-Fi, cozinha completa, espaço para fogueira e até ofurô a céu aberto!
Reprodução TV Globo
"Esse estilo 'glamping' cresceu bastante, e a gente tentou focar um pouco no estilo meio rancho americano, uma coisa diferente que a gente não encontra tanto", explicou o empresário, que também é dono de uma hamburgueria.
Reprodução TV Globo
Estruturas comuns do "glamping" incluem tendas de luxo e cabanas de madeira totalmente equipadas, com cama confortável, banheiro privado e até aquecimento ? ou, em alguns casos, ar condicionado.
Reprodução TV Globo
Além do "glamping", há diversos outros estilos de acomodação de campo que fazem sucesso mundo afora e que vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil; conheça!
Don Kaveen Unsplash
Cabana "A-frame": Um dos mais famosos é o estilo de cabana "A-frame" (ou Cabana em forma de A). Esse estilo de cabana tem um design icônico e prático, especialmente para regiões com neve, já que o formato inclinado evita o acúmulo no telhado.
Karsten Winegeart Unsplash
O espaço interno é otimizado e, muitas vezes, inclui áreas de estar amplas, com grandes janelas para integrar o ambiente externo. Ideal para apreciar as vistas!
Reprdução reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Cabanas Rústicas: Geralmente são feitas com madeira em formato de tronco, móveis rústicos, lareiras e decoração com elementos da natureza, como pedras e árvores.
- pexels Max Mishin
Geralmente situadas em áreas de florestas, as cabanas rústicas oferecem um estilo mais simples e despojado, focado no conforto básico e em uma conexão mais autêntica com a natureza.
Clay Banks Unsplash
Cabanas Modernas de Luxo: Mesclam o estilo rústico com elementos de design contemporâneo. Podem ter tetos altos, grandes janelas de vidro, e um interior minimalista com uma paleta de cores mais neutra.
reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Com frequência, oferecem comodidades de luxo, como banheiras de hidromassagem e lareiras modernas, criando uma experiência sofisticada.
reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Cabana de Campo (ou Farmhouse Cabin): Inspirada em casas de fazenda, este estilo une o charme do campo com o conforto de uma cabana. A decoração costuma incluir objetos vintage, tecidos de algodão e móveis robustos.
pexels Felix Mittermeier
O design é dessas cabanas é acolhedor, com cores e móveis em estilo rústico, e costuma incluir áreas para refeições ao ar livre e varandas cobertas.
- reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Casa na Árvore: Além das cabanas mais tradicionais, existem outras acomodações que são mais alternativas, como as casas na árvore.
pexels Brett Sayles
Essas casas costumam ter vistas panorâmicas e são muito procuradas por seu aspecto único e por estarem em ambientes naturais.
reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Motorhome e Trailer: O caravanismo é muito popular entre viajantes que gostam de flexibilidade e independência.
pexels Linnea Hansen
Motorhomes e trailers são equipados com cozinha, cama e banheiro, permitindo explorar várias regiões sem a necessidade de reservar acomodações fixas.
Pexels/Erik Schereder
Lodge e Eco-lodge: Estes alojamentos se integram ao ambiente natural e geralmente seguem práticas sustentáveis.
Reprodução do Youtube
Encontrados em áreas de safári ou perto de parques nacionais, eles oferecem uma experiência de imersão na natureza com foco maior no ecoturismo.
Reprodução do Youtube
Fazenda e Agriturismo: Este estilo de acomodação permite que os turistas experimentem as rotinas da vida rural. São muito comum em regiões como a Toscana, na Itália.
Pexels Roland Domke
Os hóspedes podem participar de atividades como ordenha, colheita e preparo de alimentos locais. É uma opção mais intimista, para quem busca conexão com a cultura do campo.