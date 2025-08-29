Bombou: Romance real de Liam Neeson e Pamela Anderson turbina estreia de comédia
O romance entre os atores Liam Neeson e Pamela Anderson se tornou o assunto mais comentado em Hollywood nas últimas semanas. A atriz disse que seria "impossível nâo se apaixonar" por Liam.
Demonstrações de carinho dos dois nos eventos de lançamento do reboot de "Corra que a Polícia Vem Aí" deixaram os fãs em polvorosa na internet.
"Isso está acontecendo em tempo real, aqui e agora, então não sei como as coisas vão ficar daqui para frente", relatou uma fonte ligada a Pamela, ressaltando que ela estava feliz com o novo amor.
O romance dos dois chama a atenção por vários motivos. Aos 58 anos, Pamela Anderson ficou marcada por ter se casado cinco vezes e ter vivido vários relacionamentos conturbados.
Neeson, por sua vez, ficou viúvo desde 2009 e chegou a declarar que havia desistido do amor.
Uma pessoa próxima à Pamela Anderson disse à imprensa que Neeson seria o melhor companheiro que ela já teve.
O casal já recebeu até aprovação da ex-cunhada de Neeson, a atriz Joely Richardson. Ela reagiu com emojis de coração a fotos dos dois publicadas por Pamela Anderson.
Em entrevistas anteriores, o ator declarou estar ?perdidamente apaixonado? por Pamela e elogiou sua simplicidade e profissionalismo.
Nascido em 7 de junho de 1952, em Ballymena, Irlanda do Norte, Liam Neeson trabalhou como motorista de empilhadeira e foi boxeador amador antes de seguir a carreira artística.
Começou sua trajetória no teatro, atuando em peças do Lyric Players? Theatre, em Belfast, e depois se juntou à prestigiosa companhia Abbey Theatre, em Dublin.
No entanto, Neeson recebeu reconhecimento internacional no aclamado "A Lista de Schindler", dirigido por Steven Spielberg em 1993, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.
"Desconhecido" e "A Perseguição", ambos lançados em 2011, "Sem Escalas, de 2014, e "Silêncio", de 2016, são outros longas importantes na trajetória de Neeson.
Em 2009, o ator viveu uma tragédia na sua vida pessoal ao perder a esposa Natasha Richardson, que morreu após um acidente de esqui. Eles eram casados desde 1994 e tiveram dois filhos juntos.
Liam Neeson agora se reinventa na carreira apostando numa comédia com toques de pastelão. Tem gente que gosta; tem gente que não. Mas o ator deixa a marca por ousar uma mudança radical no tipo de filme e personagem.