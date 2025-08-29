Sem medo de chocar: Alessandra Negrini faz 55 anos com currículo recheado de vilãs
Por Flipar
Ela postou um vídeo reforçando que sua rede social é única e ninguém deve clicar em nenhum link supostamente associado a ela. Alessandra advertiu: "É golpe".
Instagram
Após ter sua imagem usada indevidamente numa suposta rede, ela disse: "O único lugar de comunicação comigo, onde é real, onde sou eu, não uma I.A., é aqui nessa conta. O resto é golpe, não seja trouxa, não clique".
Instagram
Nascida em São Paulo, ela construiu uma carreira sólida no teatro, na TV e no cinema, marcada por papéis premiados e de destaque. Versátil, tem na trajetória personagens boazinhas, mas também vilãs marcantes.
Instagram
Alessandra Vidal de Negreiros Negrini é filha do engenheiro Luiz Eduardo Osório Negrini e da pedagoga Neusa Vidal de Negreiros. Passou a infância em Santos e retornou à capital paulista na adolescência.
Reprodução Instagram /@alessandranegrini
Iniciou Jornalismo, depois Ciências Sociais na USP, mas abandonou o curso para se dedicar ao teatro, entrando na Escola de Antunes Filho. A formação a levou à Oficina de Atores da Rede Globo, onde iniciou a carreira televisiva.
Youtube/ Metrópolis
Estreou no seriado "Retrato de Mulher" (1993) e logo participou da novela "Olho no Olho" (1993). Ganhou destaque nacional em 1995 como protagonista da minissérie "Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados".
Divulgação
Em seguida, atuou em "Cara e Coroa" (1995), interpretou a personagem Natália, uma jovem que mudava seu comportamento de discreta e caseira para liberal quando se apaixonava.
Reprdução Instagram /@memoria_teledramaturgica
Fez sua primeira vilã em "Anjo Mau" (1997) e no ano seguinte protagonizou "Meu Bem Querer" (1998).
Divulgação
Interpretou Isabel Olinto em "A Muralha" (2000) e a vilã Selma Dumont em "Desejos de Mulher" (2002).
Reprodução Instagram /@alessandranegrini
Em 2007, protagonizou "Paraíso Tropical", vivendo as gêmeas Paula e Taís. Ambas com personalidades muito distintas, separadas quando bebês e que se reencontram adultas. Paula era a gêmea boa e doce, enquanto Taís era a vilã cruel e ambiciosa.
Divulgação
Na novela "Lado a Lado" (2012), atuou como a vilã Catarina, uma cantora egoísta e ex-amante de Edgar (Thiago Fragoso). Sua personagem chega para causar problemas no casamento de Edgar com Laura (Marjorie Estiano).
Divulgação
Em "Boogie Oogie" , de 2014, viveu Susana Bueno, uma mulher rancorosa que troca dois bebês na maternidade para se vingar de seu ex-amante, Fernando, regressando de Nova Iorque para desvendar o segredo.
Divulgação
Em 2018, interpretou a vilã Susana Adonato em "Orgulho e Paixão", dissimulada e manipuladora, que usa chantagens para subir na vida e se casar com o rico Darcy Williamson.
Divulgação
Em 2021, ganhou projeção internacional na Netflix como Inês/Cuca em "Cidade Invisível". A segunda temporada foi gravada dois anos depois, ambientada na Amazônia, e Alessandra recebeu uma indicação ao Grande Otelo em 2024 como Melhor Atriz de Série de Ficção.
Divulgação
Em 2022, voltou ao horário nobre como Guida em "Travessia", mulher alegre e festeira, irmã de Leonor (Vanessa Giácomo) e prima da delegada Helô (Giovanna Antonelli). Guida era mãe do jovem Rudá (Guilherme Cabral), com quem tinha uma relação distante e complexa.
Divulgação
Alessandra Negrini também construiu carreira sólida no teatro. Protagonizou produções como "A Gaivota" (2008), de Tchekhov, além de "A Senhora de Dubuque" (2011) e "A Volta ao Lar" (2017).
Reprodução Instagram /@alessandranegrini
No cinema, Alessandra se consolidou em produções de destaque nacional e internacional. Estreou em "O Que É Isso, Companheiro?" (1997), indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 1998.
Reprodução Instagram /@alessandranegrini
Brilhou em títulos como "Cleópatra" (2007), que lhe rendeu prêmios, além de "A Erva do Rato" (2008), "O Abismo Prateado" (2011) e "Dois Coelhos" (2012).
Divulgação
Além disso, a atriz é musa e integrante da escola de samba "Gaviões da Fiel", de São Paulo, onde desfilou como destaque em 2025.
Reprodução Instagram /@alessandranegrini
Na vida pessoal, Alessandra teve alguns relacionamentos famosos. O primeiro foi com Murilo Benício entre 1995 e 1999, com quem teve o filho Antônio, nascido em 1996.
Reprodução Instagram /@alessandranegrini
Depois namorou Marcos Palmeira (de 1999 a 2000), André Gonçalves (2000 q 2001) e Sergio Guizé (2010 a 2012).
Reprodução Instagram /@alessandranegrini
Entre 2001 e 2008 viveu com o cantor Otto, com quem teve a filha Betina (nascida em 2004).