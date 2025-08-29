Multifacetada e potente, Tereza Seiblitz esbanja talento em diversas áreas
Por Flipar
Um ecossistema que vive no encontro entre a terra, os rios e o mar, sendo cheio de vida e transformação. A peça, que ficou em cartaz no Teatro Poeirinha, foca justamente na tríade mudança, natureza e responsabilidade.
Divulgação
Para a criação da peça, Tereza e Fernanda sentiram a necessidade de falar sobre as formas de vida, que seguem em risco com os desastres ambientais.
Divulgação
O enredo gira em torno de uma mulher enigmática, que não sabe bem de onde vem. Ela, então, é invadida por várias vozes, que se misturam e falam pelo seu corpo, em um monólogo que chama a atenção do público.
Divulgação
Ela passa por uma metamorfose entre o que é humano e o que é natureza, ou seja, mulher e carangueja. A peça ficou em cartaz até o dia 27 de agosto no Teatro Poeirinha, em Botafogo, no Rio de Janeiro.
Divulgação
"Escrevi a partir de um lugar: o manguezal. É um berçário de muitas espécies de seres vivos, um lugar que está sempre mudando? e como digo na peça: ?aqui milhares de seres em aliança, a vida, infinitamente alegre e feroz, comendo a si mesma e começando sempre?, falou ao jornal "O Dia".
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
A carreira da Tereza Seiblitz começou como bailarina e atriz de teatro, mas foi na televisão que se destacou, sobretudo nos anos de 1990.
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
Além da peça, Tereza Seiblitz integra o elenco do reality "Dança dos Famosos", da TV Globo, ao lado de nomes como Wanessa Camargo, Rodrigo Faro, Cátia Fonseca, Nicole Bahls, entre outros.
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
Começou a carreira artística como bailarina, ao seguir os passos de sua mãe, Zélia, que era antropóloga. Ela, em seguida, partiu para formação na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), onde foi dirigida pelo diretor Tizuka Yamasaki.
Divulgação
Na CAL, estudou com Paulo Betti, Moacyr Góes e Tizuka Yamazaki, com quem teve a oportunidade de ser dirigida no longa-metragem "Fica Comigo".
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
Estreou na televisão na novela "Barriga de Aluguel", de 1990, com a personagem Laura. A obra de Glória Perez parou o país ao falar sobre a gestação por substituição, com a complexidade emocional e legal envolvida e o apego da gestação na entrega aos pais contratantes.
Divulgação
Fez sucesso com papéis em novelas icônicas dos anos 90, como Pedra Sobre Pedra e Renascer, em que interpretou as personagens Jerusa e Joana.
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
Em 1994, esteve no elenco de "Uma Mulher Vestida de Sol", um especial de TV, onde interpretou Rosa. Esse programa foi baseado numa obra de Ariano Suassuna, um escritor brasileiro, e mostrou a história sobre o amor proibido entre Rosa e Francisco no Nordeste do Brasil.
Divulgação
Ganhou grande projeção nacional com a personagem Dara Sbano, a cigana da novela "Explode Coração", de 1995, novamente em parceria com a autora Glória Perez.
Divulgação
Além disso, fez participações em minisséries, como "Hilda Furacão", "Mulher", " Amazônia, de Galvez a Chico Mendes", todas da TV Globo, e "Donas de Casa Desesperadas", gravada para a RedeTV.
- Divulgação
Depois de também participar de "Malhação" e "Casos e Acasos", afastou-se da TV para se dedicar à sua família, tendo filhos, e aos estudos. Em meio à pausa na carreira, concluiu a graduação e o mestrado em Letras e Literatura.
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
"Fiquei, então, pensando... Acho que ?sumir? faz parte da minha profissão de atriz. Enquanto pessoa física, preciso mesmo desaparecer em alguns momentos, senão os personagens não aparecem! Esta é a minha profissão", disse sobre ter ficado distante por um período.
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
Em 2011, a atriz desfilou no carnaval, pela escola de samba Unidos do Porto da Pedra, onde representou "Maroquinhas Fru-Fru" , que lembrou a obra da escritora Maria Clara Machado.
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
Participou de trabalhos no teatro e integrou o elenco do documentário "Cora Coralina - Todas as Vidas", sobre a poetisa. Voltou às teledramaturgia na série "Milagres de Jesus", de 2015, da Rede Record.
- Divulgação
Em 2024, retornou à televisão em "Justiça 2" e, depois de 22 anos, em "Volta por Cima", uma novela das 19h da TV Globo, na qual interpretou Doralice.
Divulgação
É reconhecida pelo seu ativismo em causas sociais e ambientais. Também participou de montagens teatrais, como "O Avarento e Bodas de Sangue".
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
No cinema, atuou em longa-metragens como "Fica Comigo" e "High School Musical: O Desafio". Já "Cora Coralina - Todas as Vidas", de Renato Barbieri, ganhou prêmio do júri popular no Festival de Brasília em 2015.
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
"A gente lida com a fama quando escolhe essa área, mas confesso que naquele tempo, eu não sabia direito o que era. Tinha em casa uma mãe professora e um pai médico. E, de repente, o susto de você estar no liquidificador da casa das pessoas", frisou à Folha.
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
Tereza Seiblitz é mãe de Manuela, nascida em 13 de fevereiro de 1998, fruto de um breve relacionamento com o ator André Gonçalves.
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
A atriz foi casada por quatro anos com o cineasta Luiz Fernando Carvalho, com quem tem um filho chamado Vittório, nascido em 8 de junho de 2001, fruto de uma recaída amorosa do casal após dois anos de separação.
Reprodução do Instagram @terezaseiblitz
Em 8 de abril de 2006, nasceu seu terceiro filho, Juliano, fruto do relacionamento com o músico Kiko Horta, do grupo Cordão do Boitatá.