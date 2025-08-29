Descubra como é a vida na cidade mais estreita do mundo
Por Flipar
A cidade é desse jeito por conta de alguns aspectos bem particulares. Um deles é o fato dela estar localizada às margens do rio Hengjiang, cercada por altas e íngremes montanhas de ambos os lados, além de uma vegetação densa.
reprodução youtube
Esse cenário único é reforçado com prédios grandes e modernos que criam a sensação de estar em um filme distópico.
reprodução youtube
A cultura local é uma mistura de influências Han e das minorias étnicas que vivem na região, como os Yi e os Bai.
flickr Gary Todd
Hoje em dia, quase 400 mil pessoas vivem lá, espremidas em meio às montanhas.
reprodução youtube
Por causa do terreno acidentado, Yanjin é cheia de curvas, o que dificulta o planejamento urbano. A cidade tem apenas 30 metros de largura no ponto mais estreito e 300 metros nas áreas mais largas.
reprodução youtube
A cidade também é famosa por sua história rica e cultura única. Foi um importante centro comercial de sal na Rota do "Chá-Cavalo", durante a dinastia Ming e Qing.
?? wikimedia commons
Atualmente, a economia local se baseia principalmente na agricultura, turismo e mineração.
wikimedia commons STW932
Yanjin é um destino turístico popular para os viajantes que procuram experimentar a beleza natural e a cultura rica de Yunnan.
wikimedia commons Asteiner
Além da excentricidade da cidade em si, as principais atrações turísticas de Yanjin incluem o Vale de Yanjin (foto), a Ponte de Pedra de Shuanglong, o Templo de Baisha e as Grutas de Longyu.
reprodução youtube
Construído durante a dinastia Ming (1368-1644), o Templo de Baisha é conhecido por sua arquitetura tradicional e por abrigar pinturas murais históricas que retratam cenas da vida cotidiana, eventos históricos e figuras religiosas.
wikimedia commons Zhangzhugang
Já as Grutas de Longyu são cavernas conhecidas por suas formações de estalactites e estalagmites únicas, que se formaram ao longo de milhares de anos.
reprodução youtube
Além do turismo, a mineração também é um importante setor da economia de Yanjin, com a extração de minerais como cobre, chumbo e zinco.
Deon Hua Unsplash
Outra atividade local muito praticada é a agricultura, principalmente os cultivos de arroz, milho e frutas sendo os principais produtos.
domínio público
A melhor época para visitar Yanjin é durante a primavera e o outono, quando o clima é agradável. A cidade é facilmente acessível por via terrestre e aérea.