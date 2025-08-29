Perda irreparável: uma a cada três espécies de árvore pode ser extinta
Realizado para coincidir com a COP16 da ONU sobre biodiversidade, o estudo estima que 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas devido ao desmatamento, agricultura, expansão urbana e mudanças climáticas.
Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira, medicamentos, oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana.
Segundo a IUCN, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas para construção, enquanto mais de 2 mil servem para alimentos, combustíveis e medicamentos. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores são cortadas a cada ano.
Quando alguma nova espécie é encontrada, é natural comemorar. Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do RJ e do Jardim Botânico do RJ encontraram duas no Parque Estadual da Serra da Tiririca.
Uma delas é a Eugenia delicata, chamada popularmente de uvaia-pitanga. Os pesquisadores encontraram seis unidades dessa árvore no parque.
Essa árvore dá frutos comestíveis, alaranjados, que têm sabor semelhante ao da goiaba.
A outra é a Eugenia superba, batizada da linguagem comum como cereja-amarela-de-niterói. Há três árvores desse tipo no parque.
Seu caule tem troncos descamantes que soltam placas finas que esfarelam quando a pessoa toca.
Essa árvore dá frutos chamados de cereja-amarela-de-Niterói . Ambas são espécies endêmicas da região que abrange os municípios de Niterói a Maricá. E têm entre 12 e 15 m de altura.
Em dezembro de 2023, uma Guapeba (fruta-do-Imperador ou árvore-imperial) foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica (ES), por uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Vale do Rio Doce.
A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval.
Conheça algumas espécies de árvores do Brasil que estão ameaçadas de extinção!
Garapeira: Árvore da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. Também chamada de Barajuba, Jataí e Gema-de-Ovo.
Mogno: Típica do bioma da Amazônia. Também chamada de Acaju, Aguano, Caoba e Mara.
Cedro-Rosa: Árvore da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Capiúva, Cedrilho, Cedro-Mando e Cedro-Cheiroso.
Castanheira: Árvore do bioma da Amazônia. Também chamada de Amendoeira-da-América, Castanha-do-Brasil, Coz-do-Brasil e Tucari.
Jequitibá-Branco: Árvore da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Estopa, Cachimbeiro, Pau-de-Cachimbo e Mussambê.
Pau-brasil: Bioma da Mata Atlântica. Também chamada de Arabutã, Ibirapitá, Pau-de-Pernambuco e Pau-de-Tinta. Inspirou o nome do Brasil.
Araucária: Bioma da Mata Atlântica. Também chamada de Pinheiro-d-Paraná, Pinheiro-Brasileiro e Curi.
Pau-Amarelo: Bioma da Amazônia - Também chamado de Amarelão, Amarelo-Cetim, Muiratana, Piquiá-Cetim e Pau-cetim.