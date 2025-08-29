Perfis falsos são problema recorrente na internet; veja como se proteger
Por Flipar
Em 2024, a atriz Malu Mader, que não tem conta oficial nas redes, enfrentou um caso de perfil falso com 160 mil seguidores.
Reprodução/@malu_mader_club
Outras celebridades, como Graciele Lacerda, Fábio Jr., Marcelo Adnet, Lewis Hamilton, Chay Suede e Padre Fábio de Melo (foto), também já foram alvo de golpes similares.
reprodução
Segundo especialistas, esse tipo de golpe é conhecido como "catfishing" e pode acontecer por três motivos. Um deles é o ?cyberbullying?, que é a intimidação feita pela internet.
Htc Erl por Pixabay
Outro motivo é quando se quer chamar a atenção de alguém usando a foto de alguém atraente, por exemplo.
Sam Williams por Pixabay
Por último existe o ?golpe de romance?, que, apesar do nome, se refere a quando se quer obter algum retorno financeiro. Veja como se proteger!
Freepik
Para identificar um perfil falso no Instagram, é essencial observar certos sinais. Um deles diz respeito à verificação de perfil. Contas autênticas de celebridades, figuras públicas e marcas geralmente possuem o selo azul de verificação.
reprodução
Conteúdo e atividade: Verifique a consistência das postagens e interações. Perfis reais apresentam histórico e interações genuínas, enquanto os falsos podem ter atividades genéricas ou automáticas.
pixabay
Fotos e informações: Fotos genéricas ou de alta qualidade retiradas da internet são comuns. Use ferramentas de busca reversa para verificar autenticidade. Biografias vagas ou inconsistentes também são indícios.
freepik
Um dos primeiros passos a se fazer quando se acha um perfil fake é denunciar para a própria plataforma. Pedir ajuda de amigos para aumentar a quantidade de denúncias costuma ajudar na rapidez do processo.
Erik Lucatero por Pixabay
No caso do ?Happn?, app de relacionamento, é possível denunciar clicando nos três pontinhos do canto superior direito da tela.
divulgação happn
Alguns advogados recomendam fazer o B.O. mesmo que seja por precaução. Esse tipo de ocorrências pode ser feito via delegacia eletrônica.
reprodução
Se houver golpe financeiro e a vítima não tiver feito a denúncia, por exemplo, o próprio golpista pode acusar a pessoa de ter sido omissa.
Hnnng - pixabay
Para a denúncia, também é essencial ter algumas provas, como cópia de endereços eletrônicos e prints de tela.
Mohamed Hassan por Pixabay
Em seguida, vá em "denunciar conta" e depois ?acho que esta conta não deveria estar no Instagram? ou outra opção que seja mais adequada a você.
Cedrik Wesche Unsplash
No caso do X, vá no perfil da pessoa, acesse os três pontos no canto superior direito e clique em "denunciar @".
freestocks Unsplash
É bom lembrar que nos próprios sites oficiais dos aplicativos há as opções ?ajuda? ou ?help?, onde é possível conseguir todas as instruções atualizadas.