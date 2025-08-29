Atenção redobrada! Insetos com as picadas mais dolorosas
Segundo Justin, a escala de dor pode variar de 1 a 4 e leva em consideração a duração e intensidade das picadas.
Schmidt chegou a essa conclusão após se deixar ser picado por aproximadamente 150 espécies de insetos diferentes. Em 2015, o estudioso recebeu o prêmio Ig Nobel, que reconheceu seus estudos inusitados.
Formiga-de-fogo: Esse inseto, também conhecido como "formiga lava-pés", ao picar, causa vermelhidão e dor na região afetada. Pode causar coceira, formação de bolhas e até inflamar certos nervos isolados.
Essas formigas são nativas das áreas tropicais da América Central e do Sul, ocupando uma região que se estende do sudeste do Peru até o centro da Argentina e ao sul do Brasil. No Índice de Schmidt, essa picada é classificada como 1,2.
Formigas acácia-de-chifre-de-búfalo: A picada dessa formiga foi descrita por Schmidt como "se alguém espetasse um alfinete em sua bochecha". Ela recebeu uma classificação de 1,8 na escala de Schmidt.
Essa espécie tem um corpo de aproximadamente 3 mm de comprimento e olhos bem grandes. É comumente encontrada em florestas das Américas.
Vespa Dolichovespula maculata: Com intensidade 2 no índice Schmidt, Justin compara a dor da picada dessa vespa com ?ter a mão esmagada por uma porta?.
Essa espécie é predominantemente encontrada nos Estados Unidos e no sul do Canadá. As vespas são altamente defensivas em relação ao seu ninho e costumam picar repetidamente os invasores.
Vespa Yellowjacket: Assim como a parente anterior, a vespa ?jaqueta amarela? tem a capacidade de picar sua presa múltiplas vezes sem perder a vida, além de possuir mandíbulas poderosas que imobilizam suas vítimas.
A sensação causada pela picada dessas vespas é descrita por Schmidt como "apagar um charuto na língua". O nível de dor é o 2 de 4.
Abelha comum: Sim, olha ela aí! Com grau 2 na escala Schmidt, a picada de uma abelha causa uma dor intensa e uma leve inflamação na área afetada.
A abelha comum, também conhecida como abelha-europeia, é uma espécie originária de regiões da Europa e da Ásia, mas hoje elas já circulam pelos cinco continentes.
Formiga-vermelha: A picada dessa formiga é classificada como nível 3 na escala de dor, e é tida como uma das mais agonizantes entre as formigas.
Foi descrita por Schmidt como "vigorosa e impiedosa, como se alguém usasse uma broca para escavar sua unha encravada". A formiga-vermelha é encontrada nas florestas da América do Sul.
Vespa-do-papel: Schmidt classificou assim a dor da picada dessa vespa: "Cáustica e ardida como fogo. Distintamente pungente e dolorosa no final. Como derramar um copo de ácido clorídrico em um corte na pele feito com papel".
A dor da picada da vespa-do-papel foi classificada como de grau 3. Ela vive na América do Sul, em uma região que vai da Costa Rica à Argentina.
Formiga-cabo-verde: Não teve jeito, o inseto campeão no quesito causar dor é mesmo a formiga. Schmidt descreveu a picada dessa espécie como ?andar sobre carvão em brasas com um prego enferrujado de dez centímetros em seu calcanhar".
A picada da formiga-cabo-verde é capaz de gerar uma dor intensa e cujo desconforto causado pelo veneno pode ser sentido entre 12h e 24h depois!