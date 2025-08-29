As curiosidades do chocolate: da origem à evolução
Por Flipar
Onde tudo começou: O fruto do cacau tem sua origem na Amazônia, em lugares como Brasil, Peru e outros países da América do Sul.
Jeser Andrade Arango por Pixabay
Os primeiros frutos do cacau foram encontrados em sítios arqueológicos no Equador, na região amazônica, há mais de 5 mil anos. Apesar disso, hoje em dia cerca de 2/3 da produção está na Costa do Marfim, na África.
freepik
Depois de colhidas, as vagens de cacau são abertas e as sementes (ou amêndoas de cacau) são retiradas para fermentar.
wikimedia commons R-chu-R
Quando o chocolate chegou à Europa no século 16, era considerado uma bebida muito luxuosa e era consumido principalmente pelas classes mais altas.
pexels R. Fera
Cultivar cacau é diferente de fazer chocolate: Os países que mais processam cacau são os Países Baixos, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Suíça. Eles têm um papel crucial, pois são os responsáveis por transformar o fruto em chocolate.
Divulgação
Por aqui também existem fábricas de processamento que transformam os grãos em produtos como pasta de cacau, manteiga de cacau e chocolate.
wikimedia commons Graham Crumb
Chocolate ou remédio: A indústria do chocolate e a indústria de cosméticos competem pelo cacau. O fruto tem substâncias que são boas para a pele e é usado em cremes hidratantes, sabonetes, máscaras faciais e produtos para o cabelo.
pexels Sora Shimazaki
A competição costuma impactar o preço e a disponibilidade do cacau, especialmente quando há variação na demanda por chocolate e cosméticos.
flickr Irene Scott/AusAID
Bom ou ruim: A qualidade de uma barra de chocolate varia de acordo com a origem e processo dos grãos de cacau. A forma como eles são fermentados e torrados é um que diferencia um chocolate ótimo de um "mais ou menos".
Divulgação
Muitos tipos: O chocolate escuro, que precisa ter pelo menos 35% de sólidos de cacau, é considerado o mais saudável. Se a porcentagem de cacau chegar a 70%, os benefícios para a saúde aumentam, como a redução do risco de doenças cardíacas.
Divulgação
Dá-lhe cafeína: Cada grão de cacau contém aproximadamente 0,2% de cafeína. Para se ter uma ideia, uma barra de chocolate de 100 g tem cerca de 80 grãos de cacau!
Divulgação
Não é chocolate: Adorado por alguns e odiado por muitos, o chocolate branco na verdade não é considerado chocolate. Isso porque ele contém apenas manteiga de cacau, açúcar e leite, ou seja, não leva cacau em sua receita.
wikimedia creative commons
Campeão de vendas: Surpresa! A época do ano em que mais se vende chocolate não é a Páscoa, mas sim o Dia dos Namorados.
freepik
Maiores consumidores: Os países que mais consomem chocolate no mundo são a Alemanha, Suíça e Bélgica, com até 11 kg por pessoa a cada ano!