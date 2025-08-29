Dicas para valorizar vegetais nutritivos e de baixas calorias na sua dieta

Bertalha- 19 Kcal(100g) - Rica em vitaminas A, B2, B5, B6, C, fibras e minerais, como ferro e cálcio. Seus talos e folhas podem ser cozidos e servidos com ovos estalados. Ótima quando refogada com alho e pimentão. E na salada com tomate e cebola roxa.