Construções de tirar o fôlego no Canadá; veja

Parliament Hill (1859-1927)
Localizado em Ottawa, abriga os edifícios do Parlamento do Canadá em estilo neogótico. Sua Torre da Paz é um dos símbolos do país e recebe milhares de visitantes anualmente.
Saffron Blaze wikimedia commons
Château Frontenac (1893)
Famoso hotel em Quebec City, construído em estilo castelo inspirado na arquitetura europeia. É um dos hotéis mais fotografados do mundo e um ícone da cidade
FOTO: By Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez / Wikimedia Commons
CN Tower (1976)
Com 553 metros de altura, foi por anos a torre mais alta do mundo. Símbolo de Toronto, oferece vistas panorâmicas e atrações como o EdgeWalk, passeio ao ar livre em sua estrutura.
Imagem de James Wheeler por Pixabay
Fairmont Banff Springs Hotel (1888)
Localizado nas Montanhas Rochosas, no Parque Nacional de Banff, tem arquitetura de castelo escocês. É um dos hotéis mais luxuosos e históricos do Canadá, cercado por paisagens deslumbrantes.
Photo by Lisa Bourgeaul / Pexels
Habitat 67 (1967)
Complexo residencial icônico em Montreal, projetado por Moshe Safdie para a Expo 67. Sua arquitetura futurista e modular revolucionou o conceito de moradia urbana.
FOTO: By Thomas Ledl / Wikimedia Commons
Casa Loma (1914)
Castelo em Toronto construído pelo empresário Sir Henry Pellatt, inspirado na arquitetura medieval. Hoje é um museu e cenário para filmes, como X-Men e Chicago.
FOTO: By Ken Lund from Reno / Wikimedia Commons
Royal Ontario Museum (ROM) (1914, expansão em 2007)
Um dos maiores museus da América do Norte, localizado em Toronto. Sua expansão moderna, chamada Michael Lee-Chin Crystal, tornou-se um marco arquitetônico polêmico e inovador.
FOTO: By Maksim Sokolov (Maxergon) / Wikimedia Commons
Signal Hill (1897)
Forte histórico em St. John's, Newfoundland, onde foi recebida a primeira transmissão transatlântica de rádio. O local tem uma vista espetacular e grande importância na comunicação global.
Biblioteca do Parlamento (1876)
Localizada em Ottawa, é um dos edifícios mais belos do Canadá, com design neogótico. Sobreviveu a um grande incêndio em 1916 e continua sendo um centro de conhecimento e cultura.
FOTO: By Tony Webster / Wikimedia Commons
The Forks (restaurado nas décadas de 1980-1990)
Local histórico em Winnipeg onde povos indígenas, comerciantes e imigrantes se encontravam. Hoje é um espaço cultural e turístico, com mercados, museus e áreas de lazer
FOTO: By Jessloso / Wikimedia Commons
Oratoire Saint-Joseph (1924, concluído em 1967)
Maior igreja do Canadá, localizada em Montreal, dedicada a São José. Seu domo é um dos maiores do mundo e o local atrai peregrinos de vários países.
By I, Acarpentier, CC BY 3.0 / Wikimedia Commons
Rogers Centre (1989)
Estádio multiuso em Toronto, famoso por seu teto retrátil inovador. Casa do time de beisebol Toronto Blue Jays, também recebe shows e grandes eventos.
FOTO: CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons
Museum of History (1856, novo edifício em 1989)
Localizado em Gatineau, próximo a Ottawa, é o museu mais visitado do Canadá. Seu design curvo simboliza a paisagem natural e abriga a maior coleção de artefatos indígenas do país.