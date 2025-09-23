Faustão participa do casamento da filha em cadeira de rodas

Um dos momentos mais marcantes foi quando Faustão, ainda em recuperação e sentado em uma cadeira de rodas, acompanhou Lara até o altar. Foi a primeira vez que ele apareceu publicamente desde a alta hospitalar, concedida quase um mês antes. Em imagens divulgadas nas redes sociais, o comunicador surge sorridente, de mãos dadas com a filha e ao lado dos noivos, emocionando familiares e amigos.