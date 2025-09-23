Dwayne Johnson radicaliza, conquista aplausos e agradece a Emily Blunt: ‘Acreditou em mim’
Por Flipar
?Perder cerca de 27 kg, especialmente para alguém tão musculoso quanto Dwayne Johnson, exige uma abordagem incrivelmente disciplinada", comentou o profissional em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.
"[...] Ela realmente me incentivou e acreditou em mim. Essa transformação não teria acontecido sem a minha melhor amiga, que estava lá para me apoiar e encorajar", disse.
O resultado impressionou o público de Veneza, que aplaudiu o filme ? e a atuação de The Rock ? por cerca de 15 minutos! O ator se emocionou.
Antes da estreia do filme, o ator disse ao "Hollywood Reporter" que essa transformação era algo que ele "queria muito fazer?.
?Tive muita sorte de ter a carreira que tive ao longo dos anos e de fazer os filmes que fiz, mas havia uma voz dentro de mim, uma vozinha que dizia: ?Bem, e se eu pudesse fazer mais? Eu quero fazer mais, e como seria isso???, afirmou.
Antes de se tornar ator, fez sucesso como lutador profissional na WWE, onde ganhou fama mundial por seu carisma.
Conhecido por seu físico imponente e presença marcante, estrelou franquias como "Velozes e Furiosos" e "Jumanji". Em 2020, ele chegou a ser o ator mais bem pago do mundo.