Espécie letal: Aranha-violinista mata jovem de 23 anos
Por Flipar
Segundo relatos de médicos locais, Giuseppe Russo foi picado na perna direita enquanto trabalhava no campo, em Collepasso, na província de Lecce.
Angelo Giordano por Pixabay
No início, o jovem acreditou que a picada era de um mosquito, mas o ferimento se expandiu, provocando outros sintomas como dor intensa, pus e necrose na perna.
Carlito por Pixabay
Comum em várias partes do mundo ? especialmente Brasil e Estados Unidos ?, a aranha-violinista (Loxosceles) pertence a um gênero que inclui várias espécies de aranhas, sendo a mais conhecida a "loxosceles reclusa".
wikimedia commons/iamfindingplants
Essas aranhas são chamadas de violinistas devido a uma marca em forma de violino na parte superior de seus corpos, com a "base" do violino próxima à cabeça e o "braço" estendendo-se para trás em direção ao abdômen.
wikimedia commons/domínio público
As aranhas-violinistas são noturnas e reclusas, preferindo ambientes quentes, secos e escuros. Elas costumam se esconder em lugares como pedras, troncos, telhas, tijolos, tábuas de madeira e embaixo de móveis.
Francisco Corado Rivera por Pixabay
Apesar de inicialmente ser indolor, a picada da aranha-violinista pode causar a destruição de células e tecidos no local da picada, como no caso do jovem de 23 anos. Conheça outras aranhas venenosas pelo mundo!
wikimedia commons/Conway Hawn
Aranha-da-areia (Sicarius sp.): Pertencente ao gênero Sicarius, é uma aranha muito perigosa, conhecida por sua habilidade de se camuflar na areia e pelo veneno potente. Habita regiões desérticas da América do Sul e da África.
wikimedia commons/Beliar spider
Na Austrália, a teia-de-funil já causou várias fatalidades. No entanto, na década de 1980, foi desenvolvido um antídoto específico para seu veneno, o que resultou no fim das mortes associadas a encontros com essa aranha.
wikimedia commons/dreworme
Aranha-de-costas-vermelhas (Latrodectus hasselti): Encontrada na Austrália, essa aranha tem um comportamento parecido com o da viúva-negra. Elas também se alimentam dos machos após a cópula.
wikimedia commons/ Don Horne
Embora rara, a picada pode causar sintomas graves como dor muscular intensa, câimbras, sudorese, hipertensão e, em alguns casos, até a morte.
wikimedia commons/andrew-simpson
Aranha-marrom (Loxosceles gaucho): Da mesma família Loxosceles da aranha-violinista, existe especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, é uma das espécies mais perigosas.
domínio público/wikimedia commons
Embora não seja tão agressiva quanto outras espécies, a aranha-marrom possui um veneno necrosante que pode causar feridas profundas e dolorosas na pele. Em alguns casos, a picada pode levar à amputação.
wikimedia commons/Sergiosan00709
O veneno afeta o sistema nervoso, podendo levar a dificuldades respiratórias e parada cardíaca. Entre as aranhas presentes no Brasil, a armadeira é uma das que mais causam acidentes.