Atriz que viralizou por ‘surto’ em entrevista já estrelou mais de 100 produções
Por Flipar
Gilda Nomacce, de 54 anos, estava sendo entrevistada no telejornal "JM1", da TV Mirante (afiliada da Rede Globo no Maranhão).
Montagem/Reproduc?a?o/TV Mirante
Ela divulgava o filme "Enterre Seus Mortos", no Festival Maranhão na Tela.
Reprodução/TV Mirante
Enquanto explicava sobre o longa, a atriz surpreende a jornalista e de repente solta um grito inesperado. O momento rapidamente virou meme nas redes sociais.
Montagem/Reproduc?a?o/TV Mirante
"Também não houve susto e nem encerrei o jornal por causa da performance. É que eu precisei interrompê-la porque o jornal já estava acabando mesmo", explicou a jornalista.
Reprodução/TV Mirante
Nas redes sociais, o público se dividiu a respeito da interpretação surpresa da atriz. "Acho que é isso a fama: estar sujeito a todas as visões. Estou rindo de tudo com muito prazer e alegria?, disse Gilda.
Montagem/Reproduc?a?o/TV Mirante
Ela afirmou que vê a repercussão como uma nova forma de reconhecimento: ?Vai ser muito interessante, depois de tantos anos de carreira, conhecerem meu nome e rosto através de um meme?.
Reprodução @nomaccegilda
Com 108 produções no IMDb, a atriz tem uma carreira sólida, tendo atuado em festivais internacionais como Cannes e Berlim. Conheça mais sobre ela!
Divulgação
Natural de Ituverava, interior de São Paulo, Gilda Nomacce acumula mais de 40 anos de carreira.
Divulgação/Thom Foxx
São atuações em teatro, ópera, produções de streaming e participação em festivais como Cannes e Berlim.
Divulgação
Ela iniciou a carreira no teatro ainda criança e estudou na Escola de Comunicações e Artes da USP, City Lit School of Art, de Londres, Watermill Center, de Nova York, e o teatro de Tabakov, de Moscou.
Reprodução/Redes Sociais
Ela estrelou inúmeros filmes no cinema, como "Trabalhar Cansa", de 2011, "Califórnia", de 2015, e "Todos os Mortos", de 2020.
Divulgação
Em 2017, Gilda estrelou "Como Nossos Pais", dirigido por Laís Bodanzky, e o terror "As Boas Maneiras".
Divulgação
Sobre o grito, a atriz disse que é algo que ela ensaia: ?Eu desenvolvo gritos agudos, cada vez mais longos".
Divulgação/Hadrien Leite
"Quando comecei a gritar, não ouvi a apresentadora terminando o jornal, foi isso que aconteceu?, acrescentou.
Divulgação
"Enterre Seus Mortos", filme que estava sendo divulgando pela atriz no telejornal, é dirigido por Marco Dutra e baseado no livro homônimo de Ana Paula Maia.
Divulgação
Além de Gilda, o elenco do longa conta com Selton Mello, Betty Faria e Marjorie Estiano.