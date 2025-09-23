Fortes rumores: Ex-mulher de Johnny Depp teria filhos com homem mais rico do mundo
Por Flipar
De acordo com a reportagem, o bilionário já abordou mulheres nas redes sociais propondo ter filhos com elas, mesmo sem conhecê-las pessoalmente.
O veículo alega que ele teria uma "missão" de "povoar a Terra com pessoas altamente inteligentes" na intenção de "evitar o apocalipse".
Na web, vários internautas lembraram que Musk e Heard viveram um relacionamento entre 2016 e 2018.
Durante o julgamento entre Heard e Johnny Depp, uma amiga da família da atriz revelou que ela e Musk travaram uma batalha judicial sobre embriões congelados ? ele queria destruí-los, enquanto Heard desejava usá-los para ter um filho.
Anos depois, em 2021, Amber teve uma filha por barriga de aluguel sem revelar o pai, o que gerou especulações sobre Musk ser o genitor.
No fim de 2024, a atriz de 39 anos anunciou uma nova gravidez, novamente sem revelar quem era o pai. Os gêmeos Ocean e Agnes nasceram em maio/25. Por enquanto, segue o mistério.
Amber Heard é uma atriz e ativista norte-americana que ganhou notoriedade tanto por sua carreira no cinema quanto por suas controvérsias na vida pessoal.
Ela nasceu em 22 de abril de 1986, em Austin, Texas, e começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, participando de videoclipes e séries de TV.
Seus primeiros papéis de destaque foram em filmes como "Alpha Dog" (2006) e "Quebrando Regras" (2008 - foto).
Também em 2008, Heard estrelou a comédia "Segurando as Pontas", ao lado de Seth Rogen e James Franco.
Em 2009, Heard participou de "Zumbilândia". O filme, que faz uma paródia dos clássicos de zumbis, foi sucesso de crítica e público.
Outros filmes em que Heard atuou foram: "O Padrasto" (2009), "Aterrorizada" (2010), "Fúria Sobre Rodas" (2011), "Machete Mata" (2013) e "A Garota Dinamarquesa" (2015 - foto).
Em seguida, Heard emplacou um dos papéis mais marcantes de sua carreira ao interpretar a princesa Mera em "Liga da Justiça" (2017), "Aquaman" (2018) e "Aquaman 2: O Reino Perdido" (2023).
No entanto, foi sua relação com Johnny Depp que mais atraiu atenção da mídia. Os dois se conheceram durante as filmagens de "Diário de um Jornalista Bêbado" (2011) e se casaram em 2015.
O casamento, porém, foi curto e turbulento: Heard pediu o divórcio em 2016 e o acusou de abuso doméstico, o que iniciou uma série de batalhas judiciais.
O caso se tornou um dos mais midiáticos da década. O julgamento de difamação, em 2022, foi transmitido ao vivo e amplamente discutido nas redes sociais.
No fim, o júri entendeu que ambos fizeram acusações falsas e difamatórias. Ela foi condenada a pagar cerca de R$ 40 milhões de indenização ao ex-marido.
Em um dos episódios mais emblemáticos do julgamento, a modelo Kate Moss desmentiu uma história contada por Heard na qual ela (Moss) teria sido empurrada de uma escada por Depp durante uma viagem dos dois à Jamaica nos anos 1990.
Moss não só afirmou que ela escorregou da escada sozinha como disse que Depp a ajudou após o incidente.
Após o julgamento, Heard se mudou para a Espanha com sua filha, afirmando que precisava de mais privacidade e segurança para criar a criança.