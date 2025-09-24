Ator sul-coreano Park Bo-Gum emociona fãs em encontro em SP
Por Flipar
Durante um encontro de quatro horas, o astro interagiu com o público, caminhou pela plateia, tocou piano e surpreendeu ao cantar clássicos nacionais em português.
Reprodução/Instagram kcomigo
Entre os momentos mais marcantes, interpretou ?Você me vira a cabeça?, de Alcione, e o hit sertanejo ?Evidências?, de Chitãozinho & Xororó.
Reprodução/Instagram kcomigo
Assim, arrancou aplausos entusiasmados. O vídeo da performance rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. E você lembra de um caso pitoresco de fraude envolvendo o ator? O Flipar mostrou à época.
Reprodução/Instagram kcomigo
Em 2022, um golpista se passou por Park Bo Gum e aplicou um golpe para extorquir dinheiro de fãs.
blessingbell wikimedia commons
Uma das vítimas foi uma moradora de Ribeirão Preto (SP), cidade de 720 mil habitantes numa área de 650 km² a 315km da capital paulista.
MateusZF Mateus Záccaro wikimedia commons
A mulher afirmou que ficou iludida porque o homem se comunicava com ela pela rede social, num perfil que seria de Park Bo-Gum, e disse que queria vir ao Brasil para conhecê-la. Ele pedia colaboração em dinheiro.
reprodução instagram
O golpista enviava montagens para a vítima, com mensagens de amor como se fosse o ator. Embora Park Bo-Gum seja um artista de renome, o farsante agia de forma a ludibriar as vítimas, como se precisasse de auxílio.
arquivo pessoal
Quando a vítima desconfiou, o golpista enviou mensagens que incluíam ameaças. Disse que iria fazer com que ela chorasse.
arquivo pessoal
Após a divulgação do primeiro caso, outras seis vítimas se manifestaram afirmando que foram enganadas pelo farsante, com mensagens de amor.
reprodução internet
O astro sul-coreano ficou sabendo que seu nome e sua imagem estavam sendo usados de forma criminosa. E, por isso, se manifestou postando sua foto e dizendo que usa apenas uma rede social: o X, antigo Twitter.
Reprodução Twitter
Nascido em 16/6/1993, Park bo-Gum é ator e cantor. Começou a carreira em 2011 e vem conquistando cada vez mais projeção internacional.
B516 wikimedia commons
Ele também toca piano, instrumento que começou a praticar ainda na infância. Foi pianista do coral da igreja que ele frequentava.
reprodução instagram
Park Bo-Gum também procurou ter uma formação sólida no ramo de interpretação. Por isso, se formou em Teatro Musical na Universidade Myongji. Ele obteve seu título de bacharelado em 2018.
B516 - wikimedia commons
Ele ficou famoso em 2015, ao interpretar um advogado psicopata na série "Hello Monster".
divulgação
Depois, viveu um gênio jogador de Go (jogo de estratégia abstrato de tabuleiro para dois jogadores cujo objetivo é cercar mais territórios do que o oponente) em "Reply 1988"
.
divulgação
Em 2016, encarnou um príncipe herdeiro de Joseon em "Love in the Moonlight".
divulgação Netflix
Sua participação nessa produção exibida pela Netflix fez com que ele recebesse o título de "Príncipe Herdeiro da Nação".
reprodução instagram
O ator tem fama de ser gentil e educado, com personalidade idônea, o que também ajuda na construção de sua carreira. Sua influência na cultura pop de seu país foi apelidada de "Magia B-gum".
reprodução instagram
Ele nasceu em Seul, capital da Coreia do Sul. Seu nome próprio, "Bo-gum", significa espada preciosa.
LEESUNGWOO - wikimedia commons
Park é o artista mais jovem a ser nomeado como ator do ano pela empresa de pesquisa Gallup Korea.
reprodução instagram
Ele também é o primeiro ator a liderar a lista de Celebridades Mais Poderosas da Coreia pela Forbes.
reprodução instagram
Por causa do golpe sofrido pela brasileira, o Consulado-Geral da Coreia do Sul em São Paulo (SP) emitiu um alerta sobre crimes de extorsão praticados pelo administrador do falso perfil.
reprodução facebook
As autoridades divulgaram algumas informações para evitar que pessoas caiam em golpes com pedido de dinheiro.
Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
Brasil e Coreia do Sul fazem parte do acordo internacional de isenção de visto de turista. Por isso, não há cobrança na imigração, exceto tributações de mercadorias para fins de comércio.
byeangel from Tsingtao, China - wikimedia commons
Artistas coreanos e as agências que os representam não pedem dinheiro pela internet.
Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
É preciso verificar se o perfil é oficial, pois golpistas usam fotos verdadeiras (que golpistas recortam) para criar perfis falsos.
Sam Williams pixabay (crop)
Se for vítima de golpe, não tente extrair informações do golpista. Procure a autoridade policial imediatamente.