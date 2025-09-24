Para quem não viu: febre dos concursos de sósias geraram multas e até prisão
Por Flipar
A tendência dos concursos de sósias surgiu na Irlanda e na Inglaterra, em uma iniciativa do youtuber Anthony Po.
Reprodução/X
Anthony revelou em um vídeo que a ideia surgiu de uma aposta com uma amiga, quando eles comparam a popularidade entre o ator Timothée Chalamet e o influenciador Kai Cenat.
Montagem/Divulgação/Reprodução Instagram
O evento do astro de Hollywood, em outubro de 2024, gerou tanto alarde que o próprio ator apareceu por lá, surpreendendo a todos.
Reprodução de X @anthpo
O episódio acabou gerando um concurso de sósias de Chalamet em Nova York, no Washington Square Park.
Reprodução/X
O evento teve de tudo: confusão, prisões, multa ao organizador e a inesperada presença do próprio ator.
Reprodução/X
No fim, Miles Mitchell, um jovem de 21 anos, foi proclamado o grande vencedor.
Reprodução/Instagram
Em novembro, outros dois concursos de sósias aconteceram nos Estados Unidos. Em um deles, vários homens "disputaram" para ver quem era mais parecido com o ator Jeremy Allen White, conhecido pela série "O Urso".
Reprodução de Redes Sociais e Instagram @jeremyallenwhitefinally
Também em Nova York, foi escolhido o melhor sósia do cantor Zayn Malik, ex-One Direction.
Reprodução de X @Kenya_100 e Condé Nast/Wikimédia Commons
No mesmo mês, outro concurso de sósia, dessa vez em Dublin, na Irlanda. O prêmio foi para o melhor imitador do ator Paul Mescal, astro de "Gladiador 2".
Instagram @paulmescalpics e Reprodução de vídeo RTÊ News
O vencedor, que trajava o figurino icônico do personagem de Mescal na minissérie "Normal People", ganhou 20 euros e três cervejas como "troféu".
Reprodução de X @_bruise
A moda continuou com eventos dedicados a sósias do ator Dev Patel, de "Quem Quer Ser Um Milionário", e do cantor Harry Styles.
Reprodução de video NBC News
Em entrevista à BBC, Jaipreet Hundal, eleito como sósia de Patel, revelou que foi confundido com o ator durante o evento, gerando uma reação animada do público, que esperava a aparição do verdadeiro artista.
Gordon Correll/Wikimédia Commons e Cortesia de Sitara Bellam
Embora dominado por homens, os concursos de sósias atraíram até quem buscava tentativas de flerte.
Reprodução de video NBC News
No evento dedicado a Harry Styles, por exemplo, placas pediam números de telefone ou questionavam se os sósias estavam solteiros.
Reprodução de Instagram @siteharrystylesbrasil
E se enganou quem pensava que os concursos ficariam restritos a atores estrangeiros. No Brasil, em dezembro, a Estação NET Rio promoveu o "Concurso Selton Mello".
Reprodução GShow
Na época, o ator estava promovendo o filme "Ainda Estou Aqui", que acabou vencendo o Oscar meses depois.
Divulgação
O evento reuniu 16 participantes e teve como vencedor Ramon Carneiro, que se destacou por se apresentar como o ?primeiro sósia negro do Selton Mello?.
Reprodução Redes Sociais
Dias depois, no mesmo local, ocorreu a disputa de sósias de Fernanda Torres, com 30 concorrentes e vitória de Lu Anastácio, premiada pelo próprio Ramon.
Montagem/Reprodução
Nas redes sociais, muita gente criticou que os concursos tinham perdido o propósito inicial que era os sósias serem minimamente parecidos com os artistas.