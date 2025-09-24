Pra quem não viu: Maurício Mattar revela que sofreu enfarte ao descobrir que filha o processou
Por Flipar
O desabafo ocorreu durante uma entrevista ao programa Companhia Certa, de Ronnie Von, na RedeTV!.
Reprodução/RedeTV!
Ele detalhou que o infarto ocorreu em 2019, enquanto trabalhava no interior de São Paulo. O ator precisou ser atendido em hospitais de Bauru, depois Botucatu e São Paulo.
Reprodução/RedeTV!
Mattar relatou que o impacto emocional das ações judiciais foi decisivo para seu quadro de saúde. ?Eu tive isso porque eu tive uma filha, que por várias razões, acabou me processando por duas vezes?, contou.
Montagem/Reprodução/RedeTV!
Segundo ele, a primeira ação foi comunicada previamente, mas a segunda ocorreu de forma inesperada, agravando sua condição.
Reprodução
Segundo ele, o médico informou que já estava infartando há um mês. ?Os outros filhos ficaram chateados, porque é o mesmo pai, né? Então, gerou aquele mal-estar?, detalhou.
Divulgação/Record
Maurício Mattar tem quatro filhos de mães diferentes, mas não revelou de quem partiu o processo.
Reprodução/Instagram
No dia 25/06, o ator compartilhou fotos raras ao lado do filho mais velho, Luã Yvys, que fez aniversário.
Montagem/Reprodução @mauriciomattar
"Parabéns meu filho amado, que você cada vez mais mostre sua alma linda como o ser humano que é, e o competente artista da música que vem se consolidando mais e mais", diz um trecho da mensagem.
Reprodução/Instagram
Rayra Gracie Mattar, fruto do relacionamento com Flávia Gracie, nasceu em 21 de outubro de 1991 .
Reprodução Instagram
Petra Sá Mattar, filha de Maurício com Fabiana Sá, nasceu em 10 de junho de 1994 . E Ilha Dufau Mattar, a caçula , filha de Shay Dufau, nasceu em 21 de outubro de 2019 . As duas estão com ele na foto.
Mattar iniciou sua carreira artística aos 14 anos, no Teatro Tablado, e logo marcou presença na TV Globo, estreando em 1984, com uma participação em "Vereda Tropical".
Reprodução/Instagram
No entanto, foi em 1985 que ele ganhou destaque, no papel de João Ligeiro na icônica novela "Roque Santeiro".
Reprodução/@mauriciomattar
Em "A Viagem", de 1994, interpretou Téo, um arquiteto casado com Diná (Christiane Torloni) e pai de Patty (Viviane Ribeiro). O personagem foi um marco em sua carreira.
Divulgação/Globo
Em 1999, o ator migrou temporariamente para a Record TV, onde protagonizou a novela "Louca Paixão".
Reprodução
Dois anos depois, retornou à Globo e emplacou diversas novelas como "Porto dos Milagres", de 2001, "Agora É que São Elas", de 2003, "A Lua Me Disse", de 2005, e "O Profeta", de 2006.
Reprodução/TV Globo
Em 2013, voltou para a Record TV para atuar em "Dona Xepa", e mais recentemente em "Topíssima", de 2019, e "Gênesis", lançada em 2021.
Reprodução/@mauriciomattar
Paralelamente à carreira de ator, Mattr se lançou como cantor e compositor em meados dos anos 1990. Chegou a lançar oito álbuns entre 1994 e 2007, incluindo os títulos "Maurício?Mattar", "A Gente Nunca Esquece", "Meu Primeiro Disco" e "Diamantes".
Reprodução/@mauriciomattar
Em 2025, retomou a turnê "Nada Apaga Essa Paixão" para celebrar 30 anos de sua trajetória musical, apresentando repertório com seus principais hits.
Reprodução/@mauriciomattar
Na vida pessoal, Mattar teve uma vida repleta de relacionamentos com personalidades famosas. Além de ter sido casado com Elba Ramalho, já teve casos com Angélica, Deborah Secco e Paolla Oliveira.
Reprodução
Atualmente, aos 61 anos, o ator vive mais afastado dos holofotes, dedicando-se à criação de cavalos e pecuária em seu Haras?Kirk, que fica em Minas Gerais.