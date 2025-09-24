Priscila Fantin ganhou 20 quilos e achou que era depressão; mas qual foi a explicação?
Por Flipar
Após ganhar 20 quilos e sentir fadiga excessiva, Fantin chegou a pensar que estava enfrentando uma depressão.
Reprodução/Redes Sociais
"Achei que era novamente uma depressão, mas depois percebi um detalhe que faz uma grande diferença: eu tinha vontade de fazer, só que meu corpo não dava conta", comentou a atriz.
Reprodução/Instagram
Para abordar o tema de forma aberta, ela lançou um programa no YouTube chamado ?Menos Pausa?.
Divulgação
Climatério é um período de transição no qual a menstruação se torna irregular e podem surgir sintomas como cansaço, irritabilidade, dificuldade para emagrecer e mudanças na distribuição de gordura corporal.
i yunmai/Unsplash
Em 2005, viveu a protagonista Serena em "Alma Gêmea", considerado um dos maiores papéis de sua carreira.
Reprodução/TV Globo
A novela, escrita por Walcyr Carrasco, foi grande sucesso na época e ajudou a consolidar sua imagem junto ao público.
Márcio de Souza/TV Globo
Outros trabalhos de Fantin na TV incluem "Sete Pecados", em 2007, "Tempos Modernos", em 2010, e "Êta Mundo Bom!", de 2016.
Reprodução/TV Globo
Fantin é mãe de Romeo Fantin, fruto de seu relacionamento com Renan Abreu, com quem esteve de 2011 a 2018. Desde 2019, a atriz é casada com o ator Bruno Lopes.
Reprodução/Redes Sociais
Em entrevistas, a artista já revelou que foi diagnosticada com depressão em 2008. Além de fazer um tratamento psicoterápico, ela contou que incluiu exercícios físicos à rotina.