Resistência de vitórias-régias gigantes em concurso inusitado viraliza nas redes
Por Flipar
Entre os objetos que já foram utilizados estão tijolos, garrafas de gim, bolos de chá e sapos de brinquedo.
O segundo lugar ficou com o Jardim Botânico do Missouri, que aguentou 82,5 kg, e o terceiro com o de Huntsville, no Alabama, que suportou 80 kg.
A incrível força dessas folhas deve-se à sua estrutura única: uma rede de nervuras que formam compartimentos rígidos com bolsas de ar, distribuindo o peso de forma igual.
A vitória-régia é uma das plantas aquáticas mais impressionantes do mundo, conhecida por suas folhas gigantes e beleza exuberante.
Originária da região amazônica, especialmente de rios e lagos do Brasil, Peru, Bolívia e Guiana, essa planta pertence ao gênero Victoria.
A espécie mais famosa, Victoria amazonica, pode apresentar folhas circulares com até 2,5 metros de diâmetro.
A parte inferior das folhas apresenta uma coloração avermelhada e pequenas espinhas, uma adaptação para proteção contra herbívoros.
A planta tem grande importância cultural e histórica. Seu nome científico, dado em homenagem à rainha Vitória do Reino Unido no século 19, reflete o interesse europeu pelas descobertas botânicas da Amazônia.
Além disso, a vitória-régia inspirou lendas indígenas, como a história de uma jovem que, encantada com a lua, teria sido transformada na flor.
Ecologicamente, a vitória-régia exerce um papel fundamental em ecossistemas aquáticos, oferecendo abrigo para peixes, insetos e outros organismos.
Hoje, jardins botânicos ao redor do mundo cultivam essas plantas em estufas aquáticas, e sua beleza ainda impressiona visitantes.