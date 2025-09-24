Casa minúscula surpreende pelo aproveitamento do espaço
Por Flipar
As casas no Japão têm características bem específicas, moldadas por fatores como o clima, os terremotos frequentes e a cultura local.
Freepik
A madeira é um material muito usado, tanto por tradição quanto por sua resistência aos tremores de terra.
Pexels/Ryutaro Tsukata
Muitas casas japonesas misturam elementos antigos com toques contemporâneos. Tatames, portas de correr (fusuma e shoji), e genkan (área de entrada onde se tiram os sapatos) são comuns, mesmo em casas modernas.
Freepik
Ao mesmo tempo, há um gosto crescente por linhas minimalistas, grandes janelas e integração entre interior e exterior.
Pexels/Satoshi Hirayama
Mesmo em bairros densos, as casas costumam ser projetadas com cuidado para preservar a privacidade. Muitas não têm janelas voltadas diretamente para a rua ou para as casas vizinhas.
Pexels/Hugo Sykes
Diferente de muitos países, onde casas são construídas para durar gerações, no Japão é comum que casas sejam demolidas e reconstruídas após 30 ou 40 anos.
Pexels/Satoshi Hirayama
Isso ocorre pois o valor está mais no terreno do que na construção em si. Por isso, a maioria das casas se desvaloriza com o tempo.
Sam Szuchan/Unsplash
Casas japonesas mais novas costumam incorporar muita tecnologia: sistemas automáticos de aquecimento, banheiros com funções eletrônicas, isolamento térmico eficiente e, cada vez mais, energia solar e recursos sustentáveis.