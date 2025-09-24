Beleza e turismo rural: a origem do munícipio mais pacato do Rio de Janeiro
Por Flipar
Engenheiro Paulo de Frontin é um município brasileiro da região Centro-Sul Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, que nasceu de um entreposto comercial com Minas Gerais, que o transformou, inicialmente, na Vila de Rodeio.
- Domínio público/Wikimédia Commons
A região que hoje compreende Engenheiro Paulo de Frontin era habitada por índios Tamoios e posteriormente se tornou um ponto de parada para o gado.
Divulgação
Dessa forma, a povoação floresceu no fim do século XIX com a construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que passou a cortar a vila.
Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil
Mais tarde, em 1943, passou a chamar-se Soledade de Rodeio, e, três anos depois, Engenheiro Paulo de Frontin. Foi uma homenagem ao responsável pela duplicação da linha férrea, especialmente pelo Túnel 12 ou "Túnel Grande".
Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil
Entre outras obras do engenheiro, destaca-se a de abastecimento de água que, realizada em apenas seis dias, salvou a cidade do Rio de Janeiro de uma grande seca. Ela contou com a participação do também engenheiro Raimundo Teixeira Belfort Roxo.
Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
A transposição da Serra do Mar exigiu a construção de uma série de 13 túneis pela Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II. Inaugurado em 1865, o Túnel Grande tem 2236 metros e liga Paulo de Frontin a Mendes.
divulgação
Engenheiro Paulo de Frontin se situa às margens de uma ferrovia, a Linha do Centro da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Por lá, no trecho de subida pela Serra do Mar, é possível apreciar uma bela vista da região do Vale do Café.
Domínio público/Wikimédia Commons
Criada oficialmente em 1963, a cidade tem pouco mais de 14 mil habitantes e ostenta o título de Cidade Verde desde 1995. Ela, então é conhecida pelo seu ritmo pacato, clima ameno e matas preservadas da Serra do Mar.
Reprodução do Flickr Scofano
Este apelido é fruto da cobertura vegetal preservada, que alcança 56,4% de Mata Atlântica. A cidade, então, se insere em um corredor ecológico que conecta o Parque Estadual da Serra do Tinguá à Serra da Bocaina, que abriga biodiversidade única.
Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
Destaca-se pelo cotidiano marcado pelo clima ameno, pelas matas preservadas da Serra do Mar e pela sensação de refúgio contra a pressa urbana.
Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
Suas principais características incluem um turismo rural ativo focado em sua beleza natural e história, a presença de centros de bem-estar e uma economia voltada para a agricultura e pecuária. Além de um baixo índice de violência, que contribui para a qualidade de vida da população.
Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
A economia local é baseada na agricultura e pecuária, com destaque para a produção de leite e o cultivo de café, feijão e milho. O município está dividido em dois distritos: Sacra Família do Tinguá e Morro Azul.
Domínio público/Wikimédia Commons
Entre as paisagens do local, incluem cachoeiras, picos e trilhas que permitem avistar animais silvestres em seu habitat natural.
Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
Além disso, o clima tropical de altitude mantém temperaturas agradáveis e chuvas regulares, o que torna o ambiente ainda mais propício à vida.
Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
A cidade é ideal para quem busca descanso e natureza. Entre os destaques, está o famoso cachoeirão, que seria duas quedas d?água de 30 metros em meio à Mata Atlântica.
Reprodução de Facebook Guia do Interior
Outro local que traz essa características de clima ameno e pacato é o Pico do Lírio. Um mirante de 600 m², que permite avistar, em noites límpidas, até o Cristo Redentor.
divulgação
É uma montanha utilizada pelos amantes do radioamadorismo para a realização de contestes. Funciona neste local uma estação repetidora de radioamadores, com links excepcionais alcançando algumas cidades em São Paulo e Espirito Santo.
Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
A feirinha de artesanato e produtos locais ocorre mensalmente e reúne mel, quitutes, artesanato e até cerveja artesanal.
Reprodução do Flickr Rio+3 Banco de Imagens
O Lago Azul tem área de 40 mil metros quadrados e é um dos melhores lugares para pesca da cidade. Lá podem se encontrar espécies como acará, lambari, traíra e bagre. O espelho d'água é cercado por matas com trilhas para passeios.
divulgação
A Estação Ferroviária foi inaugurada pela família imperial no dia 12 de julho de 1863, construída no modelo das gares inglesas. Inicialmente, a estação se chamava de "Rodeio", tendo recebido na década de 1920 o nome Paulo de Frontin.
Divulgação
Um dos patrimônios da arquitetura da região, a Igreja de Nossa Senhora da Soledade, construída em 1868, atrai muitos turistas.
divulgação
Datada de 1715 esta igreja, localizada em Sacra Família do Tinguá, é conhecida como a mais antiga da região, perfeita para os amantes da Natureza, já que é rodeada por belos trechos de Mata Atlântica original.
Divulgação
Uaná Etê é um jardim ecológico e centro cultural a céu aberto, que tem como missão divulgar a importância da música e da natureza. Um projeto de reflorestamento e de polinização ornamental, que já plantou mais de 100 mil mudas, para proteger abelhas e pássaros.
Divulgação
Uma das pioneiras na cultura do café no Vale do Paraíba, a Fazenda das Palmas surgiu entre o final do século XVIII e início do XIX.