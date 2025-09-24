Eles alcançaram a fama de forma inesperada

Johnny Depp - O ator americano é reconhecido por seu talento em interpretar personagens excêntricos e versáteis, marcando o cinema com atuações únicas. Sua carreira lhe rendeu prêmios importantes e uma legião de fãs no mundo todo.
divulgação
No entanto, isso poderia não ter acontecido, já que o jovem Depp não sonhava em ser ator. Tudo mudou por influência de Nicolas Cage, ator que já estava no meio artístico quando sugeriu que o amigo fizesse teste no cinema. Deu certo.
divulgação
Curiosamente, embora muitos não saibam, ele estreou num filme de terror: ?A Hora do Pesadelo?, lançado em 1984, no qual ele interpretou o personagem Glen Lantz.
reprodução filme
Steven Seagal - Hoje afastado do cinema, ensinando artes marciais na Rússia - e mal visto por muitos do meio artístico por sua aproximação com o presidente Vladimir Putin - Seagal alcançou fama como ator, produtor cinematográfico, roteirista e diretor.
Gage Skidmore wikimedia commons
Sua carreira como ator começou quando dava aula de artes marciais para Michael Orvitz, agente de atores com bastante credibilidade.E que viu em Steven um sucesso em potencial. Funcionou enquanto durou.
divulgação
Mel Gibson - Destaque do cinema mundial, respeitado e premiado em Hollywood, o ator australiano-americano ficou famoso por papéis em filmes de ação e épicos históricos. Também se destacou como diretor, vencendo o Oscar por Coração Valente em 1996.
Divulgação Lionsgate
Porém, ele atuava apenas em pequenas peças e tudo levava a crer que não passaria disso. Mas uma pessoa próxima decidiu indicá-lo para um teste importante e ele passou. Ao ganhar melhores chances, chegou ao estrelato.
Youtube/ Good Morning America
Harrison Ford - Antes da fama, Harrison Ford trabalhou como carpinteiro em Hollywood para sustentar a família. Esse ofício acabou o aproximando de produtores e diretores, até ser escalado por George Lucas para American Graffiti (1973).
Reprodução Instagram
É que ele participou da construção de um estúdio do cantor Sérgio Mendes. Aproximou-se do show business e, após receber oportunidades em atuação, tudo mudou ao se consagrar como Han Solo em "Star Wars" (1977).
Divulgação Star Wars Facebook
Will Smith se perdeu em um estacionamento e pediu ajuda para alguém que estava próximo. Essa pessoa era simplesmente o vice-presidente da Warner. Depois disso, seu talento apareceu nas telas da TV e também do cinema.
Reprodução do Instagram @willsmith
Bruce Willis - Hoje aposentado por causa de demência, o ator de sucesso estrondoso como o herói de "Duro de Matar" também ingressou no mundo das celebridades de forma enviesada.
Gage Skidmore/Wikimedia Commons
Ashton Kutcher - Ele estava em um bar se divertindo com amigos quando alguém sugeriu que ele participasse de um concurso de modelo.
Reprodução/Five Star Feature
Ele venceu o concurso e pouco tempo depois ingressou na carreira de ator, emplacando sucesso atrás de sucesso.