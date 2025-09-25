Glória Perez faz 77 anos: saudade eterna da filha Daniella, assassinada há 32 anos
No fim de agosto, ela se emocionou ao conhecer a filha de uma das melhores amigas de Daniella. Ao ver a jovem, a autora declarou: ?teria uma netinha assim?, lembrando com carinho da filha morta violentamente em 1992.
No dia 11/8/2025, a autora de novelas postou fotos do seu arquivo pessoal nas redes sociais, no dia 11/8/2025, para lembrar da filha, que faria 55 anos.
Com as fotos de seu convívio com Daniella, está a legenda: "Você nasce em mim todos os dias". Muita gente se emocionou e deixou comentários.
Afinal, Glória viveu a dor da perda da filha numa situação trágica, em 1992, quando a jovem foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele, Paula Thomaz.
Recentemente, o ator Raul Gazolla desabafou durante entrevista à revista Veja e disse que celebrou a morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez.
"Eu agradeci ao universo e disse: ?Poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido??, declarou.
Raul Gazolla e Daniella Perez se casaram em 1990, após se conhecerem nos bastidores da televisão. Viveram juntos até o trágico assassinato dela. Gazolla defende mudanças na lei brasileira para casos de homicídios com alto grau de crueldade.
"Assassinos como ele (e Paula Thomaz) não podem conviver na sociedade, têm que ter prisão perpétua", disse o ator.
Guilherme de Pádua morreu em 6/11/2022, mas, pouco antes de sua morte, gravou um vídeo que revoltou os artistas.
O crime brutal foi cometido em 28/12/1992. E 30 anos depois o assassino gravou o vídeo com declarações de culpa e pedido de desculpas pela internet.
Na ocasião a HBO Max lançou o documentário "Pacto Brutal", que fala sobre o assassinato de Daniella Perez. Guilherme de Pádua já estava solto e tinha voltado a lidar com muitas críticas, cancelamentos e ameaças.
Pádua prometeu que nunca mais falaria do assunto. Mas mudou de ideia. Em 2/8/2022, no Youtube, ele fez um extenso pedido de desculpas. Falou que tinha problemas psicológicos.
"Talvez eu nunca tenha uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Gloria Perez (mãe de Daniella), eu te peço perdão por todo o sofrimento que te causei. Jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Raul Gazolla (marido de Daniella), eu te peço perdão."
Já a apresentadora e atriz Adriane Galisteu resumiu: "Não consigo nem olhar para a cara dele."
Na época do assassinato, Guilherme de Pádua assediava Daniella para convencer a mãe dela, a autora Glória Perez, a aumentar o seu papel na novela. Dias antes do assassinato, ele soube que seu papel seria reduzido.
Ele e a esposa Paula Thomaz fecharam Daniella na saída de um posto de gasolina, a obrigaram a entrar num carro e a levaram para um matagal.
Glória Perez nasceu em 25/9/1948 em Rio Branco (AC) e tem histórico de escrever novelas com núcleos em dois estados do Brasil ou dois países.
Foi assim em "O Clone" (Brasil e Marrocos), "Caminho das Índias" (Brasil e Índia), "América" (Brasil e México/EUA"), "Salve Jorge" (Brasil e Turquia) e "A Força do Querer" (Rio e Pará).
"Travessia" teve 179 capítulos. No elenco, Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi (foto), Drica Moraes, Alexandre Nero, Ailton Graça, Dandara Mariana e Marcos Caruso, entre outros.