Prisões viraram hotéis de luxo e fazem sucesso

Isso porque, em vários lugares do mundo, antigos presídios foram reformados e agora funcionam como hotéis e hostels, atraindo turistas curiosos.
Wikimedia Commons/Federal Bureau of Prisons/Agencia Federal de Prisiones
As experiências são variadas e vão desde acomodações simples, com camas de albergue e banheiros coletivos, até suítes premium com direito a spa e vista panorâmica.
Divulgação
Alguns desses prédios mantêm as celas originais, corredores apertados e até mesmo atividades temáticas, como jogos de "escape" em grupo.
Divulgação
O catálogo do Uniq Hotels, plataforma especializada em estadias "fora do comum", listou quatro desses hotéis peculiares; veja!
Montagem/Divulgação
Hotel Kakola, Finlândia: Esse hotel ocupa o espaço da antiga e temida prisão Kakolanmäki, desativada em 2007. Transformado em um hotel de luxo, o local oferece spa, suítes estilosas e foco em bem-estar.
Divulgação
O spa foi instalado no antigo centro de confinamento e conta com quatro piscinas, cinco saunas e áreas de massagem.
Reprodução
Para quem deseja uma experiência mais autêntica, há quartos com beliche que remetem às celas originais. Segundo o site do hotel, uma diária para duas pessoas em agosto custa € 219 (aproximadamente R$ 1.400).
Montagem/Reprodução
The Liberty Hotel, EUA: Localizado em Boston, o hotel ocupa o prédio da antiga prisão Charles Street Jail, construída em 1851.
Reprodução/TripAdvisor
Hoje o espaço integra a rede Marriott e funciona como um hotel de luxo. O local mantém elementos da arquitetura original, como muros de tijolos e celas, que agora compõem espaços como o restaurante "Clink".
Divulgação
Ao todo, são quatro restaurantes, bar e acomodações sofisticadas. Para uma experiência exclusiva, suítes no último andar (com vista panorâmica e cama king size) custam US$ 813 (cerca de R$ 4.467).
Montagem/Divulgação
SleepIn FÆNGSLET, Dinamarca: Localizado em Horsens, na Dinamarca, o SleepIn funciona na antiga Penitenciária Estadual, desativada em 2006 e transformada em centro cultural e hotel em 2012.
Divulgação
Mantendo o clima de prisão, o hotel oferece quartos simples com camas limpas, Wi-Fi e banheiros nos corredores, como na época dos detentos.
Divulgação
São 22 quartos com 55 camas ao todo, incluindo até uma suíte nupcial com decoração temática dentro das celas.
Divulgação
A diária da suíte parte de DKK 675 (algo em torno de R$ 590), enquanto o quarto duplo tradicional custa DKK 575 (aproximadamente R$ 503).
Divulgação
Långholmen?s Hotel & Hostel, Suécia: Localizado em uma ilha próxima ao centro de Estocolmo, ocupa a antiga Prisão da Coroa, que funcionou por mais de 250 anos e já abrigou uma penitenciária feminina.
Divulgação
Hoje, o local oferece uma experiência de hospedagem diferenciada, com celas e atividades temáticas. Numa delas, os hóspedes usam uniformes listrados e enfrentam desafios físicos ao ar livre, finalizando com um jantar.
Divulgação
A hospedagem é dividida entre hotel, com suítes modernas e banheiro privativo, ou hostel, com estrutura mais simples. Uma diária no hotel custa cerca de 1.596 coroas suecas (R$ 918), enquanto o hostel sai por 1.180 coroas suecas (R$ 679).