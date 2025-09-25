Os países mais seguros do mundo em 2025 e como está o Brasil
Com base no Índice, veja quais foram os cinco países eleitos "os mais seguros do mundo" em 2025!
5º) Singapura ? É o único país asiático entre os 10 mais bem colocados no ranking global de paz, com destaque para a forte segurança interna e ausência de conflitos, apesar dos altos gastos militares per capita.
4º) Áustria ? Embora tenha caído uma posição em relação ao estudo anterior, a Áustria segue bem avaliada graças à política histórica de neutralidade, que permite focar recursos em saúde, educação e bem-estar social.
O país é visto como extremamente seguro, com cidades onde casas e bicicletas ficam destrancadas e moradores e visitantes desfrutam de tranquilidade.
Habitantes do país costumam sentir uma liberdade, com o estresse sendo substituído por uma reconexão com a natureza e uma paz comparada à infância.
3º) Nova Zelândia ? Antes em 5º, a Nova Zelândia subiu duas posições e agora ocupa o 3º lugar no ranking global de paz em 2025.
Sua geografia isolada oferece proteção natural, mas suas políticas internas rigorosas ? como leis rígidas de controle de armas ? são fundamentais para a sensação de segurança da população.
2º) Irlanda ? A Irlanda já superou conflitos do passado e hoje é um dos países mais pacíficos do mundo. Baixa militarização e poucos conflitos domésticos ou internacionais são algumas das razões para isso.
Essa posição deve-se à sua política de neutralidade militar (a Irlanda não é membro da OTAN, por exemplo), à redução contínua da militarização e à resolução de conflitos via diplomacia.
A baixa criminalidade, a sensação de segurança para moradores e visitantes, cordialidade, preservação de paisagens e a valorização da cultura local contribuem para um ambiente acolhedor e tranquilo em todo o território irlandês.
1º) Islândia ? A Islândia mantém desde 2008 o primeiro lugar no ranking de paz, liderando em indicadores de segurança, baixa militarização e ausência de conflitos.
Segundo os moradores, essa paz é sustentada por políticas robustas de igualdade de gênero e por um sistema social justo, que criam uma comunidade segura e acolhedora.