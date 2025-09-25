Cidade pode virar polo de surfe com piscina de ondas
Por Flipar
"The Wave" (Bristol, Inglaterra) ? Localizada no Reino Unido, é a segunda praia de ondas artificiais do mundo. Foi projetada para ter ondas perfeitas destinadas a surfistas de todos os níveis de habilidade.
Divulgação
A The Wave foi aberta ao público em outubro de 2019, contendo o primeiro modelo de tecnologia de Wavegarden Cove. Com apenas um clique, são gerados mais de 30 tipos de ondas: tubulares, à esquerda, à direita, lentas e rápidas
Divulgação
Boa Vista Village Surf Club (Porto Feliz, São Paulo) ? Já imaginou surfar no interior? Pois bem, no Boa Vista Village Surf Club, em Porto Feliz, é possível.
Divulgação
A piscina tem uma área de surfe de 220 metros de comprimento, o que permite ondas de até 22 segundos, e conta com a tecnologia PerfectSwell da American Wave Machines.
Reprodução/Redes Sociais
Em 2023, o local ganhou mais notoriedade ao receber Ítalo Ferreira, brasileiro campeão olímpico nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O medalhista convidou ninguém menos que o ator Chris Hemsworth, que interpreta o herói "Thor".