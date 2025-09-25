Ex-marido da mulher de César Tralli reage à promoção do substituto de William Bonner
Por Flipar
O gesto foi valorizado como uma demonstração de respeito e maturidade, já que ele já foi casado com Ticiane. O casal, inclusive, tem uma filha, Rafaela, nascida em 21/7/2009.
Instagram
César Tralli vai assumir a bancada do Jornal Nacional a partir de novembro, quando William Bonner deixará a apresentação após 29 anos.
João Cotta/Globo
Durante a exibição do jornal neste dia 1º de setembro, o jornalista explicou que a decisão foi motivada por razões pessoais e pelo desejo de uma rotina menos intensa.
Reprodução/Instagram
Seu novo destino profissional será o Globo Repórter, programa ao qual se juntará em 2026, ao lado de Sandra Annenberg.
Reprodução/TV Globo
Conheça, então, a trajetória de César Tralli, novo âncora do Jornal Nacional, que esta na Globo desde os anos 90.
Reprodução/TV Globo
César Tralli nasceu em São Paulo, no dia 23 de dezembro de 1970, e se formou em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Cásper Líbero e cursou mestrado em ciências sociais na PUC de São Paulo.
YouTube/TV Globo
Filho de mãe professora e pai que atuava em informática, frequentou escolas públicas e começou cedo sua paixão pela escrita.
Wikimedia Commons/Cesartralli
Sua carreira começou na Gazeta Esportiva e na rádio Jovem Pan, onde falava sobre o trânsito direto de um helicóptero.
Reprodução/TV Globo
Em 1993, ingressou na Rede Globo. Dois anos depois, aos 24 anos, foi nomeado correspondente internacional em Londres, tornando-se o mais jovem da emissora na função.
Reprodução/TV Globo
Permaneceu lá por cinco anos, cobrindo eventos globais marcantes como o assassinato de Yitzhak Rabin, o acidente de Chernobyl, o terremoto na Turquia e a morte da princesa Diana.
Reprodução/TV Globo
De volta ao Brasil no início dos anos 2000, Tralli atuou como repórter especial em coberturas importantes como os atentados de 11 de setembro de 2001, diversas Copas do Mundo e Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008.
Reprodução/Instagram
Paralelamente, realizou investigações jornalísticas profundas e ganhou prêmios por coberturas nos casos da Máfia dos motoristas, acidente com avião da TAM e adulteração de combustíveis.
Reprodução/TV Globo
Em 2011, César Tralli assumiu a bancada do SPTV ? 1ª Edição, onde fez sucesso por seu estilo dinâmico e interativo.
Zé Paulo Cardeal/Globo
Após dez anos como âncora titular, em 2021 foi chamado para apresentar o Jornal Hoje, substituindo Maju Coutinho.
Marcos Rosa/Globo
Ainda em 2020, passou a apresentar a Jornal GloboNews ? Edição das 18h, substituindo Leilane Neubarth.
Divulgação/GloboNews
Na esfera pessoal, César Tralli foi casado com Cássia Ávila, de 2006 a 2007, depois com a jornalista Flávia Freire, até 2013.
Ibstagram
Desde 2017, Tralli é casado com Ticiane Pinheiro, com quem teve uma filha, Manuella, nascida em julho de 2019.
Reprodução/Instagram
Recentemente, o jornalista passou por duas tragédias pessoais marcantes: em 2020, sua irmã Gabriela faleceu por síndrome de Noonan, e em 2022, sua mãe, Edna Tralli, morreu em um acidente aéreo no interior de São Paulo