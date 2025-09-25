Tiago Abravanel festeja perda de peso: ‘Pensava que seria impossível’
Por Flipar
"Um tempo atrás confesso que pensava que seria impossível uma transformação dessa, mas minha parceria com a Voy me fez enxergar que é, sim, possível e de maneira leve", escreveu o ator.
Reprodução redes sociais
O artista contou que tem treinado ao menos cinco vezes por semana, assim como contado com a ajuda de medicamentos e de um profissional no processo. Ele já sente a diferença em seu corpo, e o emagrecimento é visível ao se olhar no espelho e reencontrar as pessoas.
Reprodução redes sociais
O neto de Silvio Santos interpreta o personagem conde na peça ?Drácula, um terror de comédia?, que está em cartaz em São Paulo. Antes disso, viveu uma mãe insegura por estar acima do peso em "Hairspray", musical brasileiro.
Reprodução Instagram
Em entrevista à Quem, ele comentou sobre o relacionamento aberto com o marido, Fernando Poli, com quem está há 10 anos e está casado desde 2022.
Instagram @tiagoabravanel
"É sobre a gente se respeitar, tanto as nossas individualidades, quanto as escolhas da nossa relação. Não é bagunça nesse sentido. O respeito é em primeiro lugar", afirmou.
reprodução instagram
Tiago iniciou sua carreira como ator em 2004 aos 17 anos, na peça teatral TeenBroadway. Em seguida, atuou em diversas outras obras, como Avoar, Aroma do Tempo, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá e Pinóquio, entre outras.
Reprodução / Instagram
Em 2007, integrou o elenco do musical Miss Saigon, onde atuou também como engenheiro. Além de estar. durante os anos de 2009 e 2010, no aclamado musical Hairspray, sob direção de Miguel Falabella.
Instagram @tiagoabravanel
A carreira de Tiago Abravanel abrange teatro, televisão, música, dublagem e empreendedorismo, Ele surgiu com destaque na mídia, quando protagonizou o espetáculo "Tim Maia ? Vale Tudo: O Musical", de 2011, papel que o projetou para a televisão.
Instagram @tiagoabravanel
Sua estreia na TV ocorreu em 2011, na novela Amor e Revolução, do SBT, emissora do eterno avô Silvio Santos, que enxergava muito talento em seu neto.
Instagram @tiagoabravanel
Além disso, esbanjou versatilidade a apresentar programas como o reality gastronômico Famílias Frente a Frente (SBT) e o game show Popstar (Globo).
Reprodução Instagram
Posteriormente, atuou em novelas da Globo como Salve Jorge, de 2012, e Joia Rara, 2013. Depois, esteve na série Chapa Quente, entre 2015 e 2016, e na novela Pega Pega de 2017.
Instagram @tiagoabravanel
Também atuou como dublador, sendo a voz do protagonista Ralph na versão brasileira da animação Detona Ralph, de 2018.
Apresentou o game show "Famílias Frente a Frente" e, em 2020, o neto de Silvio Santos integrou o elenco da novela "As Aventuras de Poliana".
Reprodução Instagram
Como empreendedor, Tiago Abravanel fundou a Tjama, marca de roupas e pijamas, e é sócio da rede de docerias Nanica.
Instagram @tiagoabravanel
Participou de outros quadros televisivos como Dança dos Famosos, em 2013 e 2021, e o Show dos Famosos, e demonstrou ter versatilidade para outras áreas artísticas.
Instagram @tiagoabravanel
Em 2022, surpreendeu o público ao participar do Big Brother Brasil. Naquela edição, fez parte do grupo "Camarote", ao lado de outros famosos como Arthur Aguiar, Jade Picon, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada.
Divulgação GShow
A participação foi um sonho realizado, com o objetivo de mostrar quem ele realmente era, para além da fama, segundo o próprio. No entanto, foi duramente criticado por não se entregar ao jogo e, por vezes, dificultar que o entretenimento acontecesse.
Reprodução do GShow
Nascido em 21 de outubro de 1987, Tiago é filho da diretora de teatro e proprietária do Teatro Imprensa pertencente ao Grupo Silvio Santos, Cintia Abravanel, com Paulo César Corte Gomes. Cíntia é filha do primeiro casamento do Senor Abravanel.