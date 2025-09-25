Túnel rodoviário será o mais longo e o mais profundo do planeta
Por Flipar
Batizado de Rogfast (abreviação de Rogaland fastforbindelse), o túnel terá cerca de 27 km de extensão e será escavado a quase 400 metros abaixo do nível do mar.
Volvo Group/Divulgação
O túnel ligará os municípios de Randaberg e Bokn, no condado de Rogaland.
Norwegian Public Roads Administration/Divulgação
Essa conexão substituirá as atuais travessias por balsa, que hoje são lentas, dependem das condições climáticas e causam atrasos frequentes, especialmente no inverno.
Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
Atualmente, viajar de norte a sul pela Noruega leva cerca de 21 horas.
Free de Willi F./Pixabay
Com o Rogfast, o tempo de viagem será reduzido para aproximadamente 10 horas, encurtando a distância em até 50 km.
Reprodução EuroNews
A obra, prevista para ser inaugurada em 2033, integra o plano de modernização da rodovia E39.
Norwegian Public Roads Administration/Divulgação
Essa rodovia percorre mais de mil quilômetros entre as cidades de Kristiansand e Trondheim, cruzando uma região repleta de fiordes e paisagens naturais exuberantes.
Flickr - Åge Hojem/Trondheim Havn
O túnel também incluirá rotatórias subterrâneas a 260 metros de profundidade, uma inovação rara em projetos desse tipo.
Reprodução EuroNews
Além disso, contará com sistemas de iluminação inteligente e ventilação adaptativa para maior segurança.
Reprodução EuroNews
O custo estimado do projeto gira em torno de £ 36 bilhões (cerca de R$ 273,5 bilhões), com aproximadamente 40% financiados pelo governo norueguês.
Reprodução EuroNews
O restante será coberto por pedágios ? estimados em £ 30 (aproximadamente R$ 228) por veículo.
- Reprodução EuroNews
A expectativa é que 6 mil a 13 mil veículos utilizem o túnel diariamente nas próximas décadas.
Reprodução EuroNews
O investimento é considerado mais econômico do que a construção de pontes e trará ganhos significativos para a economia local, especialmente no transporte de mercadorias, turismo e acesso a regiões remotas.
Reprodução EuroNews
Além de seu tamanho recorde, o Rogfast é uma proeza de engenharia: passará por áreas geológicas complexas, com 73 tipos diferentes de rochas e risco de movimentações sísmicas, exigindo soluções técnicas de ponta.
Reprodução EuroNews
A substituição das balsas contribuirá para reduzir as emissões de CO?, o consumo de diesel e irá promover a integração com modais mais limpos, como veículos elétricos e ônibus intermunicipais de emissão zero.
Reprodução EuroNews
Ao contrário do Rogfast, que é um túnel rodoviário, o Gotthard Base Tunnel, na Suíça, detém o recorde mundial quando se consideram túneis ferroviários.
Divulgação
Inaugurado em 2016, o túnel, que atravessa os Alpes Suíços, chega a 57,1 quilômetros de extensão e levou 18 anos para ficar pronto.