Stephen King, 78 anos: obras de destaque do autor consagrado pelo gênero maldito
A Dança da Morte (1978) - Um erro de um computador de um centro laboratorial libera um vírus mortal, acabando, de maneira avassaladora, com boa parte da população mundial. Este é o enredo deste livro, amado por muitos fãs do escritor.
O iluminado (1977) - Uma das histórias mais famosas escritas por Stephen King, pois muitas pessoas que não conheciam bem o autor viram o filme e tiveram curiosidade em mergulhar no universo do seu criador.
No enredo, uma família que passa por problemas internos tem que lidar com o isolamento e o medo no hotel Overlook.
Personagem marcante: Jack Torrance - É o personagem principal do livro "O Iluminado". Uma figura que vai se revelando aterrorizante ao longo da trama.
O Cemitério (1983) - Este é um dos livros de terror mais famosos do autor e inspirou o clássico "Cemitério Maldito", de 1989.
Na história, fatos sombrios começam a acontecer com os integrantes da família Creed após descobrirem um cemitério de animais.
A Zona Morta (1979) - Depois de um grave acidente, John Smith acorda do coma e descobre que ganhou poderes. Nesta história, o autor consegue tocar em um tema pouco abordado que é o das supostas habilidades inexploradas do cérebro de um ser humano. Este é o sétimo romance de Stephen King.
A Torre Negra (1982) - Misturando fantasia, faroeste, ficção científica e (como esperado pelo público) terror, o enredo tem como destaque um pistoleiro e sua busca por uma torre. No caminho, aventuras acontecem.
Carrie: A Estranha (1974) - Este é o primeiro livro publicado por Stephen King. Ele ainda dava aulas de inglês na época. Tudo mudou depois da história da menina que sofria bullying e se transforma num cenário de horror. King ganhou destaque nacional e, depois, internacional com a obra, que foi levada para o cinema.
Personagem marcante: Carrie - É uma jovem muito tímida, perseguida pelos seus colegas e impedida pela mãe de levar uma vida comum, que era um de seus maiores desejos. Com o tempo e após muito sofrimento, descobre que tem poderes telecinéticos e que pode usá-los a seu favor.
No cinema, alavacou a carreira de Sissy Spacek, que teve um atuação arrebatadora no clássico dirigido por Brian de Palma em 1976.
Em 2013, uma refilmagem de "Carrie" teve a atriz Chloë Grace Moretz como protagonista. E também convenceu com uma grande performance.
Misery: Louca Obsessão (1987) - Esta é uma história marcante e impactante sobre como uma ficção pode ser extremamente dominante e real em uma mente obsessiva. Paul Sheldon é resgatado de um acidente por uma fã, que está insatisfeita com o final do seu último livro e quer puni-lo por isso
À Espera de um Milagre (1996) - Paul Edgecombe é o narrador desta emocionante história. Ele lembra do momento em que era guarda da Penitenciária Cold Montain, destinada a presos sentenciados à cadeira elétrica. Tudo muda quando ele conhece John Coffey.
A Longa Marcha (1979) - Livro de Stephen King, escrito sob o pseudônimo de Richard Bachman, em 1979. O personagem Ray Garrety se inscreve para participar de uma competição anual. O grande vencedor da Longa Marcha tem o direito de possuir simplesmente o que quiser.
Jogo Perigoso (1992) - Este é o livro que inspirou o filme homônimo da Netflix ? partindo de um jogo erótico para uma trama que mistura terror psicológico e sobrenatural. O enredo mostra uma mulher cujo marido morre enquanto ela está algemada a uma cama.
It, A Coisa (1986) - A pequena cidade de Derry é o palco desta horripilante história que tem um palhaço como centro dos mistérios que o "Clube dos Perdedores" tenta resolver.
Ao longo da história, os jovens personagens vão encarando seus maiores pesadelos, além de encontrarem o grande vilão nas mais diversas situações de vulnerabilidade. O livro aumentou em popularidade depois dos filmes de terror.
Personagem marcante: Pennywise - Criatura sobrenatural metamórfica, ou seja, consegue mudar de formas, embora a principal seja de palhaço. Tão popular que virou fantasia em diversos eventos pelo mundo.
Nem todos os livros de King são de terror, embora sua fama e seu maior volume de trabalho seja nesse gênero. Um exemplo de obra consagrada que nao é de terror é um livro de ambiente prisional: À Espera de um Milagre