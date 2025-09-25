Pra quem não viu: Corpo de santa que morta há 4 séculos é exumado na Espanha
Por Flipar
Desde o século 17, essas chaves estão distribuídas entre diferentes guardiões: três em posse das Carmelitas Descalças, três com o padre geral da Ordem das Carmelitas em Roma, três com o Duque de Alba e uma última com o rei da Espanha (foto).
wikimedia commons Olaf Kosinsky
O processo de abertura foi autorizado diretamente pelo Papa Francisco e ocorreu no fim de agosto.
flickr - Long Thiên
Essas relíquias possuem enorme significado para a Igreja Católica, pois simbolizam tanto a presença física quanto espiritual de um santo na Terra.
pixabay
De acordo com a fé, elas criam uma ligação com o divino e são reverenciadas pelos devotos.
Himsan por Pixabay
De acordo com a Diocese de Ávila, a exumação revelou que o corpo de Santa Teresa permanece preservado como na última vez que foi examinado, em 1914.
wikimedia commons José Luis Filpo Cabana
Os pesquisadores chegaram a essa conclusão ao comparar fotos antigas, tiradas há mais de um século, que mostram o rosto e os pés da santa.
wikimedia commons Jl FilpoC
Nascida em Ávila, Espanha, em 1515, Teresa de Jesus passou sua adolescência em um internato, onde decidiu dedicar-se à vida religiosa.
domínio público
Quando tinha 20 anos, ela optou por ingressar no Convento da Encarnação. Como seu pai era contra a ideia, Teresa fugiu de casa para realizar seu desejo.
wikimedia commons GFDL
Ainda jovem, Teresa enfrentou uma grave enfermidade. Foi levada a uma curandeira conhecida, mas o tratamento acabou agravando sua condição.
wikimedia commons CarlosVdeHabsburgo
Em certo momento, acreditaram que ela havia falecido. No entanto, Teresa relatou que se curou graças à intercessão de São José.
wikimedia commons Jl FilpoC
Durante sua vida religiosa, Teresa desempenhou um papel crucial, promovendo reformas e fundando vários conventos na Espanha.
wikimedia commons CarlosVdeHabsburgo
Seu trabalho ajudou a renovar a ordem carmelita e influenciou diretamente as reformas do período na Igreja Católica.
wikimedia commons velomartinez
Por sua espiritualidade e contribuições, Teresa foi canonizada pelo Papa Gregório XV em 1622. Nos anos 1970, o Papa Paulo VI a reconheceu como a primeira mulher a receber o título de "Doutora da Igreja".