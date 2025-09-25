Santa Cruz de Minas: curiosidades da menor cidade do Brasil
Por Flipar
O município, que apesar do tamanho possui uma rica história por sua localização, tem somente 3,565 km². Para se ter uma ideia, Belo Horizonte, a capital mineira, tem 331,354 km².
Reprodução do Youtube
Localizada no chamado Campo das Vertentes, a cidade de Santa Cruz de Minas foi fundada em 21 de dezembro de 1995.
- Flickr PORTAL AVENTURAS
Ela é um desmembramento de São João del Rei, cidade que compõe o famoso roteiro turístico de cidades históricas do ciclo de ouro de Minas Gerais ao lado de Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina, Congonhas, entre outras.
Adelano Lázaro/Wikimedia Commons
A extensão diminuta de Santa Cruz de Minas permite que a cidade seja atravessada entre uma e duas horas a pé.
Divulgação
De acordo com o Censo de 2022 no IBGE, a cidade tem população de pouco mais de 8.100 habitantes, com um PIB per capita de R$ 11.867,33. Esse índice avalia a riqueza média produzida na cidade.
Reprodução do Youtube Canal Naeco
O Índice de Desenvolvimento Humano da cidade é de 0,706, o que a coloca em uma boa 198º colocação no ranking de melhor IDH entre os mais de 850 municípios de Minas Gerais.
Reprodução do Youtube Canal Naeco
Apesar de ser a menor cidade do país, Santa Cruz de Minas está longe de ser uma das localidades com menos habitantes no Brasil.
Reprodução do Youtube Canal Naeco
Santa Cruz de Minas possui tradições marcantes e tem como uma de suas características a hospitalidade de sua população.
Reprodução do Youtube
Por estar próxima a São João del Rei e Tiradentes, os visitantes que nela se hospedam podem fazer um agradável e enriquecedor roteiro pelas chamadas cidades históricas.
Reprodução do Youtube Canal Naeco
É possível, por exemplo, ir ao Museu Regional de São João del Rei em pouco minutos. Esse prédio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, em 1946.
João Victor Vilas Boas Militani/Wikimedia Commons
Assim, o município mineiro, que é acessível pela BR-383, hospeda turistas, mas também recebe visitantes que estão de passagem pelo circuito histórico do período do Brasil colonial.
Divulgação
Em torno da praça principal da cidade há pequenos comércios e cafés, com o clima típico interiorano de cidades do sudeste brasileiro.
Reprodução do Youtube Canal Naeco
Santa Cruz de Minas tem o calendário focado em eventos religiosos, especialmente durante a Semana Santa e na época de Natal.
Reprodução do Youtube Canal Naeco
O Brasil tem atualmente 5.565 cidades. Veja a seguir as outras quatro que compõem o top 5 das menores em termos territoriais, segundo o IBGE.
Reprodução do Youtube
5° lugar: Jandira, em São Paulo - Área territorial: 17,449 km². População: 119 mil habitantes.
Divulgação/Secretaria de Habitação e Planejamento de Jandira
4° lugar: Poá, em São Paulo - Área territorial: 17,264 km². População: 119 mil habitantes.
Youtube/ PJM DRONE - IMAGENS AÉREAS EM 4K
3° lugar: São Caetano do Sul, em São Paulo - Área territorial: 15,331 km². População: 162 mil habitantes.
Divulgação/Prefeitura de São Caetano do Sul
2° lugar: Águas de São Pedro, em São Paulo - Área territorial: 3,612 km². População: 2.700 habitantes.