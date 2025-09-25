Billy Zane surge idêntico a Marlon Brando e filha fica em dúvida
Por Flipar
Ele contou: ?Quando mostrei para a filha dele, Rebecca, fotos do filme, ela disse: ?é você ou o papai???.
Reprodução do instagram @billyzane
O longa é dirigido por Bill Fishman e tem chamado atenção pela impressionante semelhança do ator com o astro de ?O Poderoso Chefão? e Zane vem sendo cotado como possível indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2026 por sua interpretação de Brando.
Divulgação
O ator comentou sobre o processo de transformação para dar vida a Marlon Brando: ?Foi só uma prótese de nariz e uma peruca, o resto fui eu me transformando nele?.
Reprodução de vídeo trailer do filme
A produção adapta o livro homônimo do arquiteto Bernard Judge, contratado por Brando nos anos 1970 para projetar uma mansão em uma ilha no Taiti. O enredo foca na relação entre os dois, com Jon Heder como Judge.
Reprodução de vídeo trailer do filme
Billy Zane nasceu em Chicago, Estados Unidos, no dia 24 de fevereiro de 1966. É filho de William George Zane Sr. e Thalia, atores amadores que fundaram uma escola para técnicos de medicina.
Reprodução Instagram /@billyzane
A família de Zane tem origem grega; os ancestrais maternos vieram da ilha de Chios e os paternos da região de Mani. O sobrenome original, ?Zanetakos?, foi adaptado para ?Zane? após a imigração.
Reprodução do instagram @billyzane
Durante a juventude, estudou por um ano na American School in Switzerland. Depois se formou na Francis W. Parker School, em Chicago, e frequentou o Harand Camp of the Theater Arts, em Wisconsin.
Reprodução Instagram /@billyzane
Sua estreia no cinema aconteceu em 1985, no papel de Match em ?De Volta para o Futuro?. No ano seguinte, participou do filme de terror ?Criaturas?.
Divulgação
O reconhecimento internacional veio em 1989 com o suspense australiano ?Terror a Bordo?, no qual interpretou o vilão Hughie Warriner.
Divulgação
Ganhou destaque em ?O Fantasma? em 1996, adaptação do herói clássico dos quadrinhos.
Divulgação
Em 1997, interpretou Caledon Hockley, o antagonista de ?Titanic?, dirigido por James Cameron. O personagem, conhecido como Cal, é o noivo rico e controlador de Rose em ?Titanic?.
Divulgação
Como principal antagonista, tenta impedir o romance dela com Jack Dawson, chegando a agir com violência. Por esse papel, recebeu indicações ao MTV Movie Award na categoria de melhor vilão e venceu o Blockbuster Entertainment Award como ator coadjuvante favorito em drama.
Divulgação
Também recebeu uma indicação ao SAG Award de Melhor Elenco em Filme por "Titanic" em 1998.
Divulgação
O ator interpretou Curtis Zampf em ?Tolerância Zero?, filme vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance em 2001.
Divulgação
Atuou em outros filmes como: ?BloodRayne?, ?Vale dos Lobos:?, ?O Atirador 4?, ?Mercenaries?, ?O Escorpião Rei 3: Batalha pela Redenção?, ?Holmes e Watson?, ?Fantasmas de Guerra?, ?MacGruber? e "O Atirador: Extermínio Final".
Divulgação
Na televisão, participou da série cult ?Twin Peaks?, como John Justice Wheeler, interesse amoroso da personagem Audrey Horne. Também teve papel recorrente em ?Charmed?, interpretando o ex-demônio Drake, apaixonado por poesia.
Divulgação
Participou de dois episódios de ?The Boys?, interpretando uma versão fictícia de si mesmo em um filme com a personagem Popclaw e em uma convenção ao lado de Tara Reid. Na terceira temporada de ?The Boys?, voltou como Alastair Adana em uma produção fictícia da Vought intitulada ?Not Without My Dolphin?.
Divulgação
Na vida pessoal, foi casado com a atriz Lisa Collins em 1989, união que terminou em 1995. Em 1999, viveu um romance com a atriz chilena Leonor Varela, com quem contracenou no telefilme ?Cleópatra?. Os dois chegaram a ficar noivos.
Reprodução Instagram /@billyzane
Desde 2010, mantém um relacionamento com a modelo Candice Neil, com quem tem duas filhas: Ava Catherine, nascida em 2011, e Gia, em 2014.
Reprodução Instagram /@billyzane
Inclusive, sua filha Ava contracenou junto do pai no filme "Waltzing with Brando" como Sabrina Judge, sua primeira experiência no cinema.