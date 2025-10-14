Tilda Swinton desponta como favorita para viver Voldemort em Harry Potter
Por Flipar
Segundo o site FandomWire, Swinton ganhou destaque nas apostas e entre os fãs após rumores de que os produtores da produção da HBO estariam cogitando escalar uma mulher para o papel do icônico antagonista criado por J.K. Rowling.
Reprodução / Instagram
Conhecida por suas atuações marcantes e versáteis, Tilda é vista como uma escolha ousada e intrigante para o papel de Voldemort. A série promete recontar toda a saga do bruxinho com um elenco completamente novo.
Recentemente, a vitória inédita da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 rendeu diversos memes e comentários nas redes sociais, mas um momento específico caiu nas graças dos brasileiros. E envolvia Tilda Swinton!
Reprodução TNT
Em entrevista à GloboNews, Fernanda Torres contou que a atriz britânica foi parabenizá-la pessoalmente: "Quando fui andando pro palco, pessoas que admiro tanto aplaudindo, a Tilda veio na mesa da gente super emocionada, muito lindo".
reprodução/globonews
Não demorou muito para os internautas relembrarem uma fala de Torres durante uma participação no programa "Que História É Essa, Porchat?", em 2024, na qual ela expressa sua admiração por Swinton.
montagem/reprodução tv globo
"Nem sei nem a falar o nome dela direito, é atriz e tal, Tilda Swinton. Ela é incrível", disse Fernanda, ao ser questionada sobre quem ela gostaria de ser por um dia.
Reprodução/TV Globo
Até o marido de Swinton, Sandro Kopp, entrou na onda e republicou um vídeo do site brasileiro "Omelete" com a reação da esposa. "Isso está virando meme no Brasil aparentemente. Um momento maravilhoso", escreveu.
reprodução/instagram
Conhecida por papéis peculiares e estilo andrógeno, Tilda Swinton nasceu em 5 de novembro de 1960, em Londres, Inglaterra.
wikimedia commons Harald Krichel
Sua jornada no mundo da atuação começou nos palcos, na renomada Royal Shakespeare Company, onde se juntou a amigos que compartilhavam sua paixão pelo teatro.
wikimedia commons Briefs4reskin
Sua carreira começou no teatro, mas foi no cinema independente que Swinton encontrou seu espaço. Ela ganhou notoriedade ao colaborar com o cineasta Derek Jarman, estrelando filmes como "Caravaggio" (1986) e "Crepúsculo do Caos" (1987).
reprodução
Sua interpretação no filme "Orlando, a Mulher Imortal" (1992), baseado no romance de Virginia Woolf, foi um marco em sua carreira, solidificando sua reputação como uma atriz capaz de desafiar convenções de gênero e identidade.
reprodução
Ao longo dos anos, Tilda construiu uma carreira que equilibra produções independentes e blockbusters. Em 1999, atuou no elogiado drama "Zona de Conflito", dirigido por Tim Roth.
reprodução
Nos anos seguintes, estrelou a ficção científica "Vanilla Sky" (2001), com Tom Cruise e "Adaptação" (2002 - foto), do prestigiado diretor
Spike Jonze.
divulgação
Em 2005, Swinton interpretou o anjo Gabriel no filme "Constantine", baseado nas histórias em quadrinhos do personagem da DC Comics.
Divulgação
Em 2008, Swinton ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em "Conduta de Risco" (2007), no qual interpretou uma advogada ambiciosa.
reprodução
Além disso, Swinton é lembrada por seus papéis em outros filmes aclamados como "Precisamos Falar Sobre o Kevin" (2011 - foto), "O Grande Hotel Budapeste" (2014), "Okja" (2017) e "Suspíria: A Dança do Medo" (2018).
reprodução
A atriz também é conhecida por suas participações no universo Marvel. Ela interpretou o Ancião em "Doutor Estranho" (2016) e "Vingadores: Ultimato" (2019).
reprodução
Fora das telas, Tilda é uma figura cultural distinta. Seu estilo único e andrógino fez dela um ícone da moda, frequentemente colaborando com marcas de luxo e designers renomados.
wikimedia commons Siebbi
Ela é também uma artista performática e participou de exposições e instalações de arte. Em 1995, por exemplo, ela fez parte de uma experimentação artística na qual ela dormia dentro de uma caixa de vidro, na Serpentine Gallery, em Londres.
flickr - nicolas genin
Na vida pessoal, Tilda é mãe de gêmeos e vive a maior parte do tempo em Highland, na Escócia, onde mantém uma ligação forte com suas raízes.
flickr - Gage Skidmore
Desde 2005, ela vive um relacionamento com o artista plástico alemão Sandro Kopp (foto). Antes, ela foi casada com o dramaturgo inglês John Byrne, com quem teve os dois filhos, Honor e Xavier.
reprodução/youtube
No Globo de Ouro 2025, Tilda Swinton concorreu como Melhor Atriz pelo seu papel no filme "O Quarto ao Lado", do diretor espanhol Pedro Almodóvar.