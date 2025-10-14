Campanha de adoção inspirada em ‘Vale Tudo’ faz sucesso nas redes
Por Flipar
A pergunta, que tem dominado as conversas Brasil afora, se tornou slogan de uma campanha de adoção para cãezinhos que buscam um novo lar.
Reprodução/X
Inspirada no clássico da TV Globo, a associação batizou quatro filhotes com nomes de personagens marcantes da trama: Raquel, Odete Roitman, César e Maria de Fátima.
Reprodução/TV Globo
De acordo com Carolina Rodrigues, que coordena os lares temporários da ONG, a ideia surgiu de sua mãe, fã assídua da novela.
Reprodução/TV Globo
"Ela está viciada na novela e deu a ideia faz tempo. Nada melhor do que postarmos nesta semana [...] A Solange nem chegamos a postar, porque foi adotada antes", explicou.
Shane/Unsplash
Carolina contou que as cadelas adultas Odete e Raquel, ambas com dois anos, foram encontradas no dia 2 de setembro em uma comunidade de Diadema, na Grande São Paulo, enquanto cuidavam de seus filhotes.
LUM3N/Pixabay
Uma mulher chegou a acolhê-las provisoriamente, mas pretendia doar os filhotes e devolver as mães às ruas.
Varun Kulkarni/Pixabay
Nesse momento, uma protetora independente acionou a Desabandone, que assumiu o cuidado do grupo.
Andy M./Pixabay
A Desabandone opera sem uma sede física e utiliza uma rede de lares temporários para cuidar dos animais.